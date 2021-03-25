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بالصور: شحن هاتف يتسبب باحتراق وجه بريطانية!

25 - مارس - 2021
آخر تحديث: 25 - مارس - 2021 4:34 مساءً
شحن الهاتف

شحن الهاتف

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استيقظت فتاة في مدينة برمنغهام البريطانية، في الليل، لتجد وجهها محروقا بعد شحن هاتفها طوال الليل.

ووفقا لصحيفة “برمنغهام لايف” الإنجليزية، قامت إيمي هول، البالغة من العمر 17 عامًا، يوم 18 آذار، بتوصيل هاتفها الذكي من طراز “آيفون” بالكهرباء قرب الفراش ونامت، وبعد فترة قصيرة استيقظت الفتاة لتجد النيران مشتعلة، واللهب ينتشر فوق البطانية والملاءة.

وقالت هول للصحيفة: “عندما بدأت أغفو أحسست برائحة حريق ولهب قرب وجهي. استيقظت وركضت إلى الطابق السفلي وناديت أمي”.

تمكنت الأم وابنتها من إخماد الحريق، واتصلت بفرق الإنقاذ لتقديم المساعدة الطبية لابنتها.

 

ومن جانبهم قام ممثلو شركة “آبل” بفتح تحقيق في الحادث، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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