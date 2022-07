بالصور: شحن هاتف يتسبب باحتراق وجه بريطانية!

استيقظت فتاة في مدينة برمنغهام البريطانية، في الليل، لتجد وجهها محروقا بعد شحن هاتفها طوال الليل.

ووفقا لصحيفة “برمنغهام لايف” الإنجليزية، قامت إيمي هول، البالغة من العمر 17 عامًا، يوم 18 آذار، بتوصيل هاتفها الذكي من طراز “آيفون” بالكهرباء قرب الفراش ونامت، وبعد فترة قصيرة استيقظت الفتاة لتجد النيران مشتعلة، واللهب ينتشر فوق البطانية والملاءة.

Teenager Suffers Facial Burns After Her iPhone Charger Bursts into Flames https://t.co/r3v39ErJiG

— iPhone in Canada (@iPhoneinCanada) March 24, 2021