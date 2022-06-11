بالصور.. شريهان في أحدث ظهور والجمهور "أميرة القلوب إلى الأبد"

هي الفنانة الجميلة والراقية والاكثر أناقة منذ يومها الاول في عالم السينما، لتعود الفنانة المصرية شريهام بالظهور في أحدث صور بكامل أناقتها وفي أبهى صورة، وارتدت من خلالها ملابس سوداء بها أجزاء من اللون الأبيض، ونالت إطلالتها العديد من محبيها ومتابعيها، الذين وصفوها بـ”أميرة القلوب إلى الأبد”.

ونشرت شريهان صور إطلالتها الأخيرة عبر حسابها على إنستجرام، دون أن تعلق عليها بأي شيء أو حتى إيموشن، لكنها استكفت بوضع اسمها فقط.

وكانت الفنانة شريهان أحيت مؤخرا الذكرى السنوية لوفاة شقيقها الراحل عمر خورشيد، حيث نشرت على صفحتها الخاصة بموقع تويتر، صورة تجمعها بشقيقها، وعلقت قائلة: “تقبل الله منكم قراءتكم الفاتحة إلى أخي ⁧عمر خورشيد، جعل الله حبكم ووفائكم ودعائكم رحمة ومغفرة ونورًا له.. في ميزان حسناتكم إن شاء الله”، ‏وأضافت شيريهان: “اللهم بشّره بجنّات الفردوس، واجعل دعاءنا أنيسًا له.. اللهم عفُوك، اللهم جنّتك لمن فقدنا”.

كما حرصت أيضا على دعم صديقها الفنان هشام سليم، الذى تردد مؤخرا عن إصابته بمرض السرطان، وكتبت شريهان عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة توتير: “سلامتك حبيبى.. سلامتك يا أصدق الناس والبشر.. ياصديق أيامى الطيبة الجميلة”، وأرفقت التويتة بقلب أبيض.

ومن المعروف، أن هناك علاقة صداقة وعمل وطيدة جمعت بين شريهان وهشام سليم على مدار سنوات طويلة، وجمعهما العديد من الأعمال الفنية منها مسرحية “شارع محمد على” وفيلمى “ميت فل” و”كريستال” وغيرهم.