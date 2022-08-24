بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة

كشفت شقيقتان توأم تزوجهم من شقيقين توأم، وحملتا في نفس الوقت أن ابنيهما ليسا أبناء عمومة، بل يشتركان أيضاً في نفس الحمض النووي.

وحسبما أوردت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الشقيقتان تزوجتا التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً من الشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر، وأنجبتا طفلان بفاصل ثلاثة أشهر فقط.

وقد صدم أفراد الأسرة متابعيهم على وسائل التواصل الاجتماعي البالغ عددهم 219000 شخص، عندما شاركوا المعلومات على صفحتهم المشتركة على إنستغرام.

في 21 يناير 2021، أعلنت بريتاني وجوش عن ولادة ابنهما جيت سلايرز عبر إنستجرام، وبعد بضعة أشهر فقط، حذت بريانا وجيريمي حذوهما، حيث شاركا صورة للمولود الجديد جاكس سلايرز.

وقالت الشقيقتان إنهما تشتركان بالعديد من الأشياء مع زوجيهما مثل الحساب المصرفي المشترك وحساب إنستغرام، وأكدتا على أنهما تربيان طفليهما معاً، لأن ذلك سيزيد من الروابط بينهما.

وكانت الشقيقتان التوأم بريتاني وبريانا قد التقيتا بالشقيقين التوأم جوش وجيريمي في مهرجان للتوائم في عام 2017، قبل أن يطلب الشقيقان يديهما للزواج بعد ستة أشهر.

وحظيت قصة التوأمين بالكثير من الاهتمام، خاصة بعدما طلب جوش وجيريمي الزواج من بريتاني وبرياناً، واشتريا لهما نفس المجوهرات وفساتين الزفاف.

وبحسب الخبراء، تشترك التوائم المتطابقة في نفس الحمض النووي، عندما يتزوج توأم من الإناث من توأم من الذكور، وهذا يجعل أطفالهم أشقاءاً وراثياً، حيث تشترك التوائم بنفس المادة الوراثية التي تأتي من البويضة من الإناث والحيوانات المنوية من الرجال.