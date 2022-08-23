بالصور.. صبا مبارك بإطلالة جذابة وكاجوال

شاركت الفنانة صبا مبارك، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية عل “إنستغرام” صورة جديدة لها.

وظهرت صبا مبارك بإطلالة جذابة كاجوال بسيطة حيث ظهرت بتيشرت كت باللون الأصفر وبنطلون باللون الزيتي و تركت شعرها الأسود مرفوعًا.

كما اعتمدت مكياج وردي ناعم، مما زاد من جمال وجاذبية إطلالتها، وظهرت وهى واقفة وتتميز بشموخ وثقة بالنفس ، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من المتابعين.

يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك السينمائية الفيلم الروائي الأردني “بنات عبد الرحمن”، والذي عُرض ضمن المسابقة الرسمية للدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

تدور أحداث الفيلم الذي يقوم ببطولته كل من صبا مبارك، وحنان الحلو، وفرح بسيسو، ومريم الباشا، في حي للطبقة المتوسطة في عمان، حيث تعيش زينب العزباء، والتي تعمل كخياطة وتعيش حياة كئيبة وتعول والدها، وحينما يراها الأخير في ثوب زفاف كانت تقوم بتعديله لإحدى قريباتها، تستيقظ زينب لتجد والدها مفقودا فتبدأ رحلة البحث عنه بمساعدة شقيقاتها.