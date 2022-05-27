طوله 73.43 سم.. أقصر مراهق في العالم يدخل موسوعة غينيس

دور بهادور خابانجي ، الذي يبلغ طوله 2 قدم و 5 بوصات (73.43 سم) بحسب موسوعة غينيس

توج أقصر مراهق في العالم في كاتماندو بنيبال عندما وصل لتسلم جائزته من موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

تم نقل دور بهادور خابانجي، الذي يبلغ طوله 2 قدم و 5 بوصات “73.43 سم”، من قبل أحد الأقارب إلى الموقع في العاصمة النيبالية، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

سلم دانانجاي ريجمي، الرئيس التنفيذي لمجلس السياحة، خابانجي الشهادة المؤطرة التي وصلت إلى صدره في حفل نظمته موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وذكرت الشهادة الرسمية أن خابانجي هي “أقصر مراهق يعيش (ذكر)” في 23 مارس.

وُلد الشاب في نيبال عام 2004، ووقف مع شهادته أمام مجموعة من المصورين ووسائل الإعلام الحاضرين في الحفل، جيوتي أمجي من الهند هي صاحبة موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأقصر أنثى في العالم.

في عام 2009، تم التأكيد على أنها أقصر مراهقة عمراً على ارتفاع 2 قدم فقط “61.95 سم”.

احتفظت بسجلها طوال هذا الوقت وحتى ظهرت على التلفزيون الأمريكي كشخصية عادية “Ma Petite” في “American Horror Story: Freak Show”، والتي عرضت فيها لأول مرة في عام 2014.

كان مواطن خابانجي، الذي يبلغ ارتفاعه 2 قدم 2 بوصات “67 سم”، أقصر رجل في العالم حتى وفاته في عام 2020 عن عمر يناهز 32 عاماً.

ويدعي أقصر رجل متحرك في العالم حالياً، إدوارد نينو هيرنانديز من كولومبيا، ويبلغ ارتفاعه 2 قدم 3.6 بوصة، وحصل على جائزته من موسوعة جينيس للأرقام القياسية في سبتمبر 2010.

ولد في عام 1986، وكان أقصر رجل في العالم، لكنه فقد اللقب عندما بلغ ماغار 18 عاماً في عام 2004، واستعاده عندما توفي ماغار قبل عامين، يقيم في بوجوتا وله دور راقص وممثل، حيث ظهر في البرنامج التلفزيوني الأرجنتيني سوزانا خيمينيز.