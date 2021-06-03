بالصور.. عروس تتوفى أثناء مراسم زفافها فتحل أختها محلها

حادثة غريبة شهدتها قرية هندية خلال حفل زفاف، حيث انهارت عروس وتوفيت في بداية حفل زفافها، فتزوج العريس من أختها الصغرى بدلا منها، بعد نقل الجثة إلى غرفة أخرى، وفقا للتقارير المحلية.

وتوفيت العروس، التي تم تحديد هويتها فقط باسم سوربي، بنوبة قلبية أثناء تبادل أكاليل الزهور التقليدية مع عريسها مانجيش كومار في بداية حفل زفافهما يوم الخميس الماضي الذي أقيم في مدينة إيتاواه بولاية أوتار براديش، وفقا لـ News18، نقلا عن خدمة الأخبار الهندية الآسيوية (IANS).

وقال التقرير إنه وقع استدعاء طبيب من قرية سامسبورا بعد انهيار العروس على خشبة الحفل خلال تبادل أكاليل الزهور كجزء من طقوس الزفاف الهندوسية، لكنه لم يتمكن من إنقاذها وأعلن عن وفاتها.

وقالت سوراب، شقيقة سوربي: “لم نكن نعرف ماذا نفعل في هذا الوضع. جلست العائلتان معا واقترح أحدهم أن تتزوج أختي الصغرى نيشا من العريس”، نقلا عن خدمة الأخبار الهندية الآسيوية (IANS).

وأضافت: “ناقش الأهالي الأمر واتفقا. لقد كان موقفا غريبا حيث تم حفل زفاف أختي الصغرى بينما كانت جثة أختي الأخرى ملقاة في غرفة مجاورة”.

وقال التقرير إنه بعد حفل الزفاف، أقامت الأسرة على الفور الطقوس الأخيرة للعروس المتوفاة.

وصرح أجب سينغ، أحد أعمام العروس، لخدمة الأخبار الهندية الآسيوية: “لقد كان قرارا صعبا بالنسبة لعائلتنا”.

كانت إحدى البنات مستلقية ميتة في إحدى الغرف وحفل زفاف أخرى كان يجري في غرفة مجاورة. لم نشهد قط مثل هذه المشاعر المختلطة”.