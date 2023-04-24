الأثنين 4 شوال 1444 ﻫ - 24 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصور.. عودة مهرجان بكاء الاطفال في اليابان

منذ دقيقة واحدة
صورة من مهرجان البكاء

صورة من مهرجان البكاء

A A A
طباعة المقال

في تقليد غريب في اليابان، يعتقد أنه يساعد على تحسين صحة الأطفال، عاد مهرجان سومو بكاء الأطفال إلى النور مرة أخرى بعد أن توقف أربعة سنوات، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ويوجه أولياء الأمور أطفالهم، إلى مهرجان البكاء، إذ يتنافس طفلان في كل جولة بزيّ رياضة السومو، فيما يرفعهما والداهما ليتواجها على حلبة لهذه الرياضة في معبد سينسوجي الواقع في العاصمة طوكيو.

ويحاول أعضاء فريق المهرجان وهم يرتدون أقنعة مخيفة جعل الطفلين يبكيان، ويفوز الطفل الذي يبدأ بالصراخ أولاً فيما يُعلن حكم سومو يرتدي اللباس التقليدي ويحمل مروحة خشبية في يده، اسم الفائز.

وتنتهج غالبية معابد اليابان ذلك التقليد، في خطوة تهدف إلى إضفاء السعادة على المتفرجين والأباء إلى جانب تحسين صحة الأطفال.

    المزيد من منوعات

    فريق توتنهام
    بعد الخسارة.. توتنهام يستغني عن المدرب المؤقت ستيليني
    كأس العالم للسيدات
    4 دول تتنافس على استضافة كأس العالم للسيدات 2027
    هاني شاكر
    بعد نجاحها في مسلسل "جعفر العمدة".. هانى شاكر يهنئ هالة صدقي

    الأكثر قراءة

    الفنان السوري محمد قنوع
    صدمة كبيرة.. وفاة الفنان السوري محمد قنوع!
    الفنان السوري محمد قنوع
    صدمة كبيرة بعد وفاة محمد قنوع.. هكذا رثاه فنانون سوريون وعرب
    المنجم الفرنسي الشهير نوستراداموس
    أشهر متنبئ "يعود للحياة".. كوارث مرعبة للـ 100 عام المقبل!