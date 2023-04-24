بالصور.. عودة مهرجان بكاء الاطفال في اليابان

في تقليد غريب في اليابان، يعتقد أنه يساعد على تحسين صحة الأطفال، عاد مهرجان سومو بكاء الأطفال إلى النور مرة أخرى بعد أن توقف أربعة سنوات، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ويوجه أولياء الأمور أطفالهم، إلى مهرجان البكاء، إذ يتنافس طفلان في كل جولة بزيّ رياضة السومو، فيما يرفعهما والداهما ليتواجها على حلبة لهذه الرياضة في معبد سينسوجي الواقع في العاصمة طوكيو.

ويحاول أعضاء فريق المهرجان وهم يرتدون أقنعة مخيفة جعل الطفلين يبكيان، ويفوز الطفل الذي يبدأ بالصراخ أولاً فيما يُعلن حكم سومو يرتدي اللباس التقليدي ويحمل مروحة خشبية في يده، اسم الفائز.

وتنتهج غالبية معابد اليابان ذلك التقليد، في خطوة تهدف إلى إضفاء السعادة على المتفرجين والأباء إلى جانب تحسين صحة الأطفال.