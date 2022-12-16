بالصور.. غادة عبد الرزاق تحتفل بطلاقها

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، مجموعة جديدة من الصور التي التقطها خلال الفترة الماضية بالملابس السوداء.

البعض فسر نشر غادة عبد الرازق، لهذه الصور علي أنه احتفالًا بطلاقها من مدير التصوير هشام زنيتا، الذي أعلنت عن طلاقها منه خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكدت غادة عبدالرازق، أن قرار الانفصال جاء بشكل هادئ وراقي، بعيدًا عن إثارة الجدل والإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي”فيسبوك”.

وأنهت الفنانة غادة عبد الرازق، الزيجة الـ12، بعد فترة زواج عامان ونصف وهي الفترة التى عاشتها غادة مع زوجها هشام زنيتا التى تعرفت عليه فى كواليس تصوير مسلسلها الشهير” سلطانة المعز”، حيث كان يعملها وقتها مدير تصوير وأعجبت به ونشأ بينهما قصة حب انتهت بالزواج وقتها.

هيثم زنيتا يعد هو الزوج رقم 12 للفنانة غادة عبدالرازق، إذ بدأت قصة الإرتباط بعدها الزواج أثناء تصوير مسلسلهم الرمضاني سلطانة المعز في رمضان 2020، لتنتهي قصة حبهم بعد عامين من زواجهم.

وأعلنت الفنانة غادة عبدالرازق خروجها من موسم دراما رمضان القادم بشكل مفاجئ، حيث كان من المقرر أن تشارك بمسلسل يحمل اسم “تلت التلاتة” إخراج محمد هشام الرشيدي.، دون أن تفصح عن أسباب توقف العمل.