بالصور: في هذا التاريخ سيبصر النور أول فندق فضائي

من المقرر أن يبدأ العمل في “فندق الفضاء” الأول في العالم في مدار أرضي منخفض في عام 2025، وسيأتي مجهزاً بمطاعم وسينما وغرف تتسع لـ 400 شخص.

وفي هذا السياق، كتب موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

تم تطوير محطة فوياجر من قبل شركة Orbital Assembly Corporation (OAC) ، ويمكن تشغيلها في وقت مبكر من عام 2027 ، مع بنية تحتية بنيت في مدار حول الأرض.

ستكون المحطة الفضائية على شكل دائرة كبيرة، تدور لتوليد الجاذبية الاصطناعية التي سيتم تعيينها على مستوى مماثل للجاذبية الموجودة على سطح القمر.

سيتضمن فندق Voyager Station العديد من الميزات التي قد تتوقعها من سفينة سياحية ، بما في ذلك المطاعم ذات الطابع الخاص ومنتجع صحي وسينما.

لم يتم الكشف عن أي تفاصيل عن تكلفة بناء المحطة الفضائية ، أو تكلفة قضاء ليلة في الفندق ، على الرغم من أن OAC تقول أن تكاليف البناء أصبحت أرخص بفضل مركبات الإطلاق القابلة لإعادة الاستخدام مثل SpaceX Falcon 9 و starship المستقبلية.

تتكون محطة الفضاء Voyager Class من سلسلة من الحلقات، مع عدد من “الوحدات” المرفقة بالحلقات الخارجية.

سيتم تشغيل بعض من الوحدات البالغ عددها 24 وحدة من قبل مؤسسة Gateway وستكون لأشياء مثل أماكن السكن لطاقم العمل والهواء والماء والكهرباء.

وسوف تشمل أيضاً صالة ألعاب رياضية ومطبخ ومطعم وبار وغيرها من المرافق الأساسية للناس الذين يأملونا لبقاء في المحطة لفترة أطول. سيتم تأجير الوحدات الأخرى أو بيعها للشركات الخاصة والحكومات.

على سبيل المثال ، يمكن للناس شراء واحدة من وحدات 20×12 متر لفيلا خاصة أو وحدات متعددة لإنشاء فندق مع منتجع صحي وسينما وأكثر من ذلك.

يمكن للوكالات الحكومية استخدام المحطة لإيواء وحدة العلوم الخاصة بها أو كمركز تدريب لرواد الفضاء الذين يستعدون للذهاب إلى المريخ.

تعود فكرة بناء محطة فضائية تدور حول عجلة مركزية دائرية إلى الأيام الأولى للسفر إلى الفضاء ، وهي فكرة أطلقها فيرنر فون براون.

وهو واحد من المهندسين المعماريين لبرنامج أبولو ناسا. وفي عام 1950 اقترح القيام بموطن دوار على شكل عجلة لخلق الجاذبية الاصطناعية.

ومن هنا جاء مفهوم محطة فوياجر ، وهي فكرة مماثلة ولكن على نطاق أوسع بكثير ، لأول مرة في عام 2012 مع إطلاق مؤسسة Gateway.

تأسست OAC ، وهي الشركة التي أنشأتها Gateway لتحقيق رؤية محطة مدارية ، في عام 2018 بهدف تشغيلها بحلول عام 2027.

وإذا تمّ ّ إنشاؤها بالكامل ، فسيكون ذلك بمثابة أكبر مشروع بشري تم إنشاؤه على الإطلاق في الفضاء.

في حين لم يتم الكشف عن تكلفة تطوير وبناء المحطة الفضائية ، مع إطلاق سبيس اكس فالكون 9 وفي المستقبل المركبة الفضائية سبيس اكس ، فقد أصبح أكثر قابلية للتطبيق لوضع الأجسام الكبيرة في المدار.

كان متوسط تكلفة إطلاق المواد إلى الفضاء حوالي 8000 دولار للكيلوغرام الواحد لفترة طويلة ، لكن الطبيعة القابلة لإعادة الاستخدام لـ Falcon 9 شهدت انخفاض هذه الكلفة إلى 2000 دولار / كجم وتتوقع SpaceX أن Starship ستخفض التكلفة إلى بضع مئات من الدولارات.

إنّ ستارشيب وغيرها من المركبات الفضائية التي يمكن إعادة استخدامها بالكامل في المستقبل ستجعل المحطة قابلة للحياة لأنها ستسمح باتصالات منتظمة وسريعة بين الأرض وفوياجر.

ويضم الفريق قدامى موظفي وكالة ناسا، بالإضافة إلى الطيارين، المهندسين والمهندسين المعماريين، الذين يعملون على بناء نظام يتضمن عدة وحدات لأغراض مختلفة بالإضافة إلى “قطار فضائي” عالي السرعة.

سيكون طول كل وحدة من وحدات السكن المتكاملة التي يبلغ عددها 24، 20 متراً بعرض 12 متراً وستحمل وظائف مختلفة، من غرف الفنادق إلى دور السينما.

وتتوقع الشركة أيضاً أن تشمل العجلة الدائربة صالات العرض، أماكن الحفلات الموسيقية، الحانات، المكتبات، صالات رياضية ومنتجع صحي، وهي كل الأشياء التي قد تراها على متن سفينة سياحية، ولكن هذه سوف تأخذك في جولة حول العالم كله كل 90 دقيقة..

أولاً، يخطط الفريق لاختبار المفهوم بمحطة نموذجية أولية أصغر بكثير ومرفق للجاذبية الصغرى على غرار محطة الفضاء الدولية.

وأوضح جون بلينكو ، مؤسس Gateway Foundation ، قائلاً: “ستكون هذه بمثابة الثورة الصناعية القادمة” ، مضيفاً أنها ستخلق صناعة فضاء جديدة.

يقول بلينكو أن الدوران أمر “حيوي” ، لأنه ليس من الممكن أن يكون هناك أشخاص في محطة فضائية بدون جاذبية لفترات طويلة من الزمن، وقد يرغب الناس البقاء في الفضاء لعدة أشهر في كل مرة ، خاصة عند العمل في فندق.

وقال بلينكو: “يحتاج الناس إلى الجاذبية حتى لا تنهار أجسامهم” ، مضيفاً أن المحطة يمكن أن تساعد في فهم مقدار الجاذبية التي تحتاجها أجسامنا لأنها ستكون قادرة على زيادة أو تقليل معدل الدوران للحصول على جاذبية أعلى أو أقل.

عند اكتمال الاختبار ، سيقوم روبوت يدعى STAR – Structure Truss Assembly Robot – ببناء إطار لـ Voyager في المدار.

سيكون أول بناء للفضاء عبارة عن حلقة جاذبية نموذجية بطول 61 متراً في مدار أرضي منخفض يمكن أن تدور لخلق جاذبية على مستوى المريخ ، أي ما يعادل 40 ٪ من جاذبية الأرض.

سيستغرق ذلك حوالي عامين ليتم بناؤه وقد تم تسميته “متظاهر على المدى القريب” ، كونه يستغرق بناؤه في الفضاء ثلاثة أيام.

في حين أن الفندق هو الهدف الأولي لمحطة الجاذبية الفضائية الاصطناعية ، تأمل الشركة في أن يتمّ استئجار مساحات للوكالات بما في ذلك NASA و ESA في المستقبل.