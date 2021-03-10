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بالصور: في ويلز... اكتشاف نفق "سري" عمره 900 عام

10 - مارس - 2021
نفق- تعبيرية

نفق- تعبيرية

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تم اكتشاف نفق “سري” من العصور الوسطى في ويلز يبلغ عمره حوالى 900 عام، وذلك أثناء إنجاز بعض الأعمال الخاصة بشبكة الكهرباء.

ووفقا لصحيفة “إنديبندنت” البريطانية، فإن النفق يقع في مونماوثشاير بالقرب من أنقاض دير قديم تأسس عام 1131، وقد تم اكتشافه من قبل عمال كانوا بصدد حفر خندق لكابل كهربائي تحت الأرض.

وأضافت الصحيفة أن الهيكل مصنوع من الطوب ويبلغ ارتفاعه نحو 1.2 متر، ويمتد تحت طريق للمشاة مواز للتيار المتدفق في مكان قريب.

وذكرت الشركة أن الممر الموجود ليس موثق في أي من الخرائط الطبوغرافية المتاحة، كما لم يكن معروفا لدى السكان المحليين والسلطات.

يُذكر أن الدراسة التفصيلية للاكتشاف ستستغرق سنوات من البحث الأثري. وقال شهود عيان أيضا إنهم لم يروا أبدا أي شيء “مثير للإعجاب” من قبل، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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