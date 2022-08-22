الأثنين 24 محرم 1444 ﻫ - 22 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصور.. قبلة بيكيه مع صديقته الجديدة تثير غضب شاكيرا

منذ 14 دقيقة
شاكيرا وبيكيه

شاكيرا وبيكيه

A A A
طباعة المقال

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية بصور لاعب كرة القدم الإسباني ​جيرارد بيكيه​ وصديقته الجديدة كلارا تشيا مارتي، التي زعم الكثيرون أنها حبيبته بعد انفصاله عن النجمة العالمية ​شاكيرا​.

وأفادت بعض التقارير الصحفية الأجنبية أن شاكيرا أبدت غضبها الكبير بعد ظهور بيكيه برفقة هذه الفتاة، وعبرت عن استيائها بعد انتشار صوره أثناء تبادل القبلات مع صديقته الجديدة كلارا تشيا مارتي التي يقال إنه التقى بها أثناء عملها في شركته “كوزموس”.

ونشرت صحيفة “تليسينكو” الإسبانية هذه الصور بشكل حصري، حيث ظهر مدافع برشلونة مع صديقته التي تصغره بنحو 12 عاما وهما يقبلان بعضهما البعض أثناء حضورهما حفل المطرب الإسباني داني مارتن.

    المزيد من منوعات

    الممثلة المصرية منى شلبي
    منى شلبي تستعد للسفر الى لبنان.. اليكم السبب
    الممثل اللبناني ​محمد عقيل والممثلة السورية منى واصف
    محمد عقيل: بعد "الشايب" بالهيبة أشارك بمسلسل مع بسام كوسا
    اليسا وزياد برجي
    شخصية عربية بارزة تدخل على خط الصلح بين زياد برجي واليسا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مرفأ بيروت
    تحذير هام لجميع القاطنين في مدينة بيروت!
    اضراب
    اضراب تحذيري جديد يبدأ غدا.. اليكم تفاصيله
    عناصر من مليشيا حزب الله
    استنفار إسرائيلي.. هل يفعلها حزب الله قبيل التوقيع على اتفاقية الحدود البحرية؟