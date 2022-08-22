بالصور.. قبلة بيكيه مع صديقته الجديدة تثير غضب شاكيرا

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات القليلة الماضية بصور لاعب كرة القدم الإسباني ​جيرارد بيكيه​ وصديقته الجديدة كلارا تشيا مارتي، التي زعم الكثيرون أنها حبيبته بعد انفصاله عن النجمة العالمية ​شاكيرا​.

وأفادت بعض التقارير الصحفية الأجنبية أن شاكيرا أبدت غضبها الكبير بعد ظهور بيكيه برفقة هذه الفتاة، وعبرت عن استيائها بعد انتشار صوره أثناء تبادل القبلات مع صديقته الجديدة كلارا تشيا مارتي التي يقال إنه التقى بها أثناء عملها في شركته “كوزموس”.

ونشرت صحيفة “تليسينكو” الإسبانية هذه الصور بشكل حصري، حيث ظهر مدافع برشلونة مع صديقته التي تصغره بنحو 12 عاما وهما يقبلان بعضهما البعض أثناء حضورهما حفل المطرب الإسباني داني مارتن.