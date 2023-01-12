بالصور.. "قميص ذهبي" للأسطورة ميسي

ذكر موقع soccerbible أنه تم تصميم قميص ذهبي للنجم ليونيل ميسي تكريمًا له عقب قيادة منتخب بلاده إلى لقب كأس العالم 2022 في قطر الشهر الماضي.

وصمم “مايسترو فوكواهايلا” قميصًا ذهبيًا مميزًا للغاية لميسي يتميز بعناصر ثلاثية الأبعاد وألوان الأرجنتين الزرقاء المميزة.

وفي حين لا يزال البعض يجادل حول أفضل لاعب في التاريخ، فإن ليونيل ميسي ليس لديه بالتأكيد المزيد لإثباته عندما يتعلق الأمر بأوراق اعتماده ليكون الأفضل في التاريخ، وذلك بعد أن قاد فريقه الأرجنتيني إلى لقب كأس العالم 2022 في قطر الشهر الماضي.

وتكمل كأس العالم إلى حد كبير مجموعة ميسي من الألقاب الفردية والجماعية، واحتفالًا بأحدث إضافة إلى ألقابه ابتكر فوكواهايلا قميصًا خاصًا لميسي مع الأرجنتين ويحمل الرقم عشرة.

ويظهر القميص بألوان ذهبية مختلفة، مع أقمشة متنوعة، مما يخلق الظلال اللازمة لتمثيل الخطوط الأرجنتينية الزرقاء الشهيرة.

ويظهر الرقم 10 على الجانب الأيمن من الصدر مقابل شعار الأرجنتين المطرز. وتوجد الأشرطة الجانبية المنسوجة خصيصًا باللون الأزرق الأرجنتيني الكلاسيكي، بينما يوجد في الجزء الخلفي مجموعة كاملة من صور اللاعب الكبير.

القميص مصنوع من القماش المنسوج بالألوان الوطنية على ظهر الياقة وأعلاه كلمة “ميسي” ، ويظهر كما لو كان على أي قميص عادي.

ويوجد أسفل الرقم 10 من الخلف صورة لميسي نفسه.

وكما لو أن كل ذلك لم يكن كافيًا، فقد ابتكر فوكواهايلا أيضًا قبعة أرجنتينية خاصة قابلة للعكس ذهبية من جهة ومن الجهة الأخرى تحمل ألوان الأرجنتين الشهيرة.

وحقق ميسي حلمًا طال انتظاره وقاد الأرجنتين لحصد لقب كأس العالم بالفوز بركلات الترجيح 4-2 على فرنسا بعد انتهاء الوقتين الأصلي ثم الإضافي بالتعادل 3-3 في مباراة مثيرة ومجنونة باستاد لوسيل في قطر في 18 من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأحرز ميسي (35 عامًا) اللقب الكبير الوحيد الذي كان ينقص خزائنه، وعادل إنجاز الراحل دييغو مارادونا لدى الجماهير الأرجنتينية.