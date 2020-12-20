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بالصور: كريستيانو رونالدو يتسلم “القدم الذهبية”…ماذا تعرفون عن هذه الجائزة؟

منذ ساعتين
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

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تسلم النجم البرتغالي، مهاجم يوفينتوس، أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو اليوم الاحد جائزة “القدم الذهبية” وذلك بعد أن فاز بها مطلع شهر كانون الاول، واللاعب الذي ينال جائزة ”القدم الذهبية“ يترك آثار قدميه على ممشى المشاهير لكرة القدم الذي سيعرض في بروميناد الأبطال الشهير في مونتي كارلو بموناكو.

ونال رونالدو الجائزة متفوقًا على منافسيه: ليونيل ميسي، وروبرت ليفاندوفسكي، ومحمد صلاح، ونيمار، وسيرجيو راموس، وسيرجيو أغويرو، وجورجيو كيليني، وجيرارد بيكيه، وأرتورو فيدال.

وقال رونالدو:“الحصول على جائزة القدم الذهبية شرف لي، وأنا سعيد لأن آثار قدميْ ستكون قريبة من آثار الأبطال العظماء الآخرين“.

وأضاف:“أشكر الجمهور الذي صوت لي، وسأبذل قصارى جهدي دائمًا للعب بشكل جيد، وإحراز الأهداف“.

وتُقدم جائزة ”القدم الذهبية“ كل عام عن طريق تصويت الجماهير على قائمة مختصرة تضم 10 لاعبين، ومن أبرز معايير الجائزة أن يبلغ اللاعب المرشح 28 عامًا من العمر على الأقل.

ويمكن للاعب كرة القدم الفوز بجائزة ”القدم الذهبية“ مرة واحدة فقط، علمًا بأنها بدأت العام 2003، وفاز بها وقتها روبيرتو باجيو.

وبات رونالدو رابع لاعب من يوفنتوس يفوز بالجائزة بعد كل من: بافيل نيدفيد، وأليساندرو ديل بييرو، وجيانلويجي بوفون، وهو أكثر نادٍ يحصل لاعبوه على الجائزة.

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

    المصدر :
  • إرم نيوز

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