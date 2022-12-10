بالصور.. كريستيانو رونالدو ينهار باكياً بعد خسارة البرتغال أمام المغرب

فاجأ منتخب المغرب جماهير كأس العالم العربية والأجنبية، وتمكن من حجز بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس العالم في قطر بعد فوز ثمين ومستحق على حساب المنتخب البرتغال 1-0.

المباراة كانت مليئة بالإثارة والتشويق، خصوصاً من قبل لاعبي أسود الأطلس وحارس المرمى المغربي المتألق ياسين بونو.

وما إن اطلق حكم المباراة صافرة النهاية، حتى رصدت عدسات الكاميرات خيبة الأمل والحزن ودموع الخسارة تعلو وجه قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو.

وعلى الرغم من جلوسه على مقاعد البدلاء طيلة الشوط الأول، إلا أن فيرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي عاد وأشرك رونالدو بعد هدف النجم المغربي يوسف نصيري في شوط المباراة الأول.

وبعد تسجيل يوسف النصيري لهدف منتخب المغرب برأسية قوية، شوهد رونالدو وهو على دكة البدل وقد سيطرت حالة من الغضب.

وشارك رونالدو بدلا من روبين نيفيز في الدقيقة 51 من عمر المباراة، على أمل أن يقود البرتغال للتعادل أمام المغرب، لكنه لم يترك بصمة مؤثرة في ظل التعرض لرقابة لصيقة.