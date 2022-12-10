السبت 16 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 10 ديسمبر 2022 |
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بالصور.. لقطات جميلة لأحد نجوم المنتخب المغربي مع والدته

منذ 27 دقيقة
سفيان بوفال

سفيان بوفال (رويترز)

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تمكن منتخب المغرب من كتابة اسمه في التاريخ والتأهل إلى قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم، في إنجاز هو الأول من نوعه لمنتخب عربي أو أفريقي، بالفوز 1-صفر على البرتغال بطلة أوروبا السابقة في دور الثمانية في قطر اليوم السبت.

وسجل يوسف النصيري مهاجم المغرب هدف المباراة الوحيد بضربة رأس من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من يحيى عطية الله في الدقيقة 42.

وتألق ياسين بونو حارس المغرب في إنقاذ مرماه من أكثر من فرصة، ليقود بلاده إلى إنجاز تاريخي أمام أكثر من 40 ألف متفرج في استاد الثمامة أغلبهم من المشجعين العرب.

عدسات الكاميرات التقطت لحظات الفرح العارمة التي غمرت لاعبي المنتخب المغربي والكادر الإداري، إضافة للجماهير المحتشدة التي استمرت في الكفاح حتى الثواني الأخيرة من عمر المباراة.

لكن اللقطة الأجمل للحظات الفرح، كانت تلك التي جمعت نجم المنتخب المغربي سفيان بوفال مع والدته، التي غمرته بحضنها وعاشت معه لحظات النصر على أرض الملعب.

ونالت تلك المشاهد ثناء وإعجاب جمهور المباراة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

بوفال لم يكن الأول الذي يحتفل مع والدته بالنصر، بل سبقه نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي بتلك اللفتة، بعد الفوز التاريخي لأسود الصحراء على منتخب بلجيكا.

REUTERS/Paul Childs

REUTERS/Paul Childs

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