بالصور.. لن تصدق كيف تحولت نجمة التسعينيات بريدجيت فوندا

صدمت نجمة التسعينيات الأميركية، بريدجيت فوندا، العديد من محبيها بعدما ظهرت في نزهة نادرة قامت بها بشوارع لوس أنجلوس بكاليفورنيا الثلاثاء الماضي.

فقد شوهدت ممثلة هوليوود السابقة، البالغة من العمر 58 عاماً، والتي تقاعدت عام 2002، لأول مرة منذ 12 عاماً في يناير الماضي، والآن، حيث تم تصويرها مرة أخرى وهي ترتدي تقريباً نفس الملابس.

ففي خروج دراماتيكي عن صورتها الفاتنة السابقة، ارتدت فوندا بنطالاً داكناً وقميصاً مخططاً بالأبيض والأسود برقبة على شكل V أثناء تسوقها في متجر مستلزمات تنسيق الحدائق، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

فيما انتعلت حذاء رياضياً رمادياً وحقيبة على الكتف، دون وضع أي مساحيق تجميل، وربطت شعرها الرمادي إلى الخلف، في مظهر مختلف تماماً عن أيام العز في هوليوود.

وكانت نجمة مسلسلات ” It would Happen to You ” و ‘Frankenstein Unbound، قد ظهرت آخر مرة علناً في يناير الماضي، عندما كانت ترتدي نفس القميص والسروال برفقة زوجها.

قبل ذلك، التقطت آخر صورة لها في 2009 قبل أكثر من عقد من الزمان، أثناء حضورها العرض الأول لفيلم Inglorious Bastards للمخرج كوينتين تارانتينو.

يشار إلى أن فوندا خرجت من دائرة الضوء حتى تتمكن من التركيز على تربية ابنها كما قيل حينها، وكانت العائلة تعيش في مزرعة في سانتا باربرا.

وهي تنحدر من سلسلة طويلة من الممثلين المشهورين فجدها هو نجم السينما الشهير هنري فوندا، ووالدها الممثل بيتر فوندا، وخالتها هي الأيقونة المعروفة جين فوندا.

بدأت التمثيل في سن الرابعة عام 1969 بفيلم Easy Rider.

لتترك بصمة في عالم التمثيل طوال الثمانينيات والتسعينيات بعد أن حصلت على أدوار رئيسية في عدد من شباك التذاكر.

فيما اشتهرت ببطولة الرواية المليئة بالخوف بدور أليسون “ألي” جونز في فيلم الإثارة الكلاسيكي عام 1992 “أنثى بيضاء واحدة”.

وفي نفس العام ظهرت إلى جانب مات ديليون في الكوميديا الرومانسية التي أخرجها كاميرون كرو.