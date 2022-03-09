بالصور.. مادونا بعد التجميل تصدم المتابعين

إنتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمة العالمية مادونا أثناء تواجدها مع ابنها روكو ريتشي، في شوارع لندن، وصدمت اللقطة المرفقة المتابعين بعدما أظهرت بوضوح تغيّر ملامحها بالكامل نتيجة إجرائها عمليات تجميل.

وأطلّت النجمة البالغة من العمر 63 عاماً وهي ترتدي ملابس سوداء عبارة عن معطف أسود طويل مع سترة و”شورت” ووضعت حول خصرها حزاماً رفيعاً أحمر اللون، مع نظّارة شمسية كبيرة الحجم غطّت عينيها. ولكنها لم تتمكن من إخفاء التغيير الحاصل في وجهها نتيجة حقن “البوتوكس” وشدّ التجاعيد لتعود مادونا شابة ثلاثينية.

وتعرّضت النجمة المحبوبة للكثير من الانتقادات والتعليقات الساخرة باعتبار أن البوتوكس لم يغيّر فقط من قسمات وجهها، بل مسح الملامح الجميلة التي كانت تتمتع بها، وباتت كمن يُخضع صوره للفوتوشوب مع بعض الخطوط الرفيعة على الرقبة، وأكد الكثير من متابعيها أن عمليات التجميل قد تُظهرها بملامح أصغر في السنّ ولكن يدها المتجعّدة والنحيلة تفضح عمرها الحقيقي.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة وتم تداولها بكثافة، وفيما رأى البعض أن مادونا تبالغ في التجميل، أكد البعض الآخر أن الصورة فوتوشوب، واعتبر آخرون أنها جميلة ولا تزال تحافظ على شبابها ورشاقتها.