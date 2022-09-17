بالصور.. ماغي بو غصن بإطلالة مثيرة في عيد ميلادها

احتفلت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ وزوجها المنتج ​جمال سسنان، بعيد ميلادها في حفل مبهج.

وتألقت ماغي بو غصن في صور عيد ميلادها بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا قصيرا جمع بين اللونين الأسود والفضي.

كما انتعلت حذاء أنيقا باللون الأسود، مع حقيبة يد متوسطة الحجم بنفس اللون، كما تزينت بمجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على تطبيق “إنستجرام”.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ماغي بو غصن على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

وحضر المناسبة السعيدة كل من الفنانة ​نوال الزغبي​، الممثلة ​تقلا شمعون​ وزوجها المخرج طوني فرج الله، الممثلة ​كارمن لبس​، الممثلة ​ورد الخال​، الممثل ​باسم مغنية​، الممثلة ​ندى أبو فرحات​، الممثل ​كارلوس عازار​، الممثلة كارين رزق الله، الممثل وسام صباغ، الممثل طارق سويد، الممثل فادي أبي سمرا.

وسيطرت أجواء الفرح والسهر على الحفلة، ورقص الجميع بينما غنت نوال أجمل أغنياتها.