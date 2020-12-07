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بالصور – مايا دياب في أحدث إطلالة لها

منذ 19 دقيقة
مايا دياب

مايا دياب

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نشرت الفنانة اللبنانية مايا دياب سلسلة من الصور عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” بلباس ديق على جسمها، ووضعت على رأسها تاجاً من الريش.

يذكر أن دياب احتفلت منذ عدة أيام بعيد ميلاد ابنتها “كاي” والتي أقامت لها حفلاً مميزاً في حضور والدها عباس متبعة إجراءات كورونا مع التشديد على أن كافة الأصدقاء ارتدوا كمامتين بدلاً من واحدة لأخذ الحيطة والحذر.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل يظهر الثلاثة وهم يرقصون في احد المطاعم، احتفالاً بعيد مولد الابنة التي استطاعت ان تجمع الطليقين بعد فترة غياب عن وسائل التواصل الاجتماعي.

وعرفت مايا دياب الشهرة في وقت قصير، وخصوصًا حين قررت خوض مجال الغناء وحدها بعيدًا عن الفور كاتس في 2010 فإصدرت أغنية (حبيبي) 2011 واختارها الفنان رامي عياش لتشاركه الدويتو الغنائي (سوا)، 2011 الذي نال شهرة كبيرة ونقل مايا إلى مرحلة جديدة من حياتها.

حيث بلغت شهرتها الذروة من خلال برنامج هيك منغني، 2011 وحظي بنسبة مشاهدة عالية جداً.

 

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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