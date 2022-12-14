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بالصور.. مبابي يرتدي قميص نجم المنتخب المغربي أشرف حكيمي

منذ ساعة واحدة
مبابي وحكيمي

مبابي وحكيمي

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حرص كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا على مواساة أشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب بعد انتهاء مباراة نصف نهائي كأس العالم المقامة في قطر، التي جمعت فرنسا والمغرب.

وتبادل النجمان القمصان عقب انتهاء مباراة في إشارة لقوة العلاقة التي تجمعهما.

وستكون فرنسا حاملة اللقب على موعد مع مواجهة مرتقبة أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم لكرة القدم، بعدما فازت 2-صفر على المغرب في الدور قبل النهائي اليوم الأربعاء.

ويلعب حكيمي ومبابي في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ويتمتعان بعلاقة صداقة وطيدة منذ سنوات، ما جعلهما حديث الصحافة قبل موقعة نصف نهائي المونديال.

Soccer Football – FIFA World Cup Qatar 2022 – Semi Final – France v Morocco – Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar – December 14, 2022 France’s Kylian Mbappe celebrates with staff members after the match REUTERS/Hannah Mckay

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