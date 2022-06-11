بالصور: مجوهرات غريبة من الأسنان البشرية والحيوانات المحنطة

تبحث كثر من النساء عن موضة جديدة ومميزة، خاصة في عالم المجوهرات التي تحدث تغييرا في الموضة في مدة قصيرة.

لكن هناك بعض خطوط الموضة والتي قد ترغب في صنع بعض الاعلانات لها أو إطلاق صيحة جديدة في الموضة. فصناعة المجوهرات ليست بأمر سهل أو بسيط، تبدو وكأنها مجوهرات غريبة جدًا، ليس لشيء سوى الخامات المصنعة منها، وتعتبر المجوهرات المصنعة من مواد غريبة وغير مألوفة مناسب ارتداؤها، وفيما يلي، بعض أغرب المجوهرات وفقاً لموقع “asianmoneyguide”:

مجوهرات أسنان الإنسان:

بدلاً من الأحجار الكريمة، تستخدم هذه الحلقات أسنان بشرية حقيقية، تصنع الفنانة الأسترالية بولي فان دير جلاس المجوهرات من شعر الإنسان وأظافر اليدين والأسنان البشرية.

مجوهرات الشعر:

تلجأ الفنانة كيري هولي مصممة الأزياء لذلك التصميم، تأخذ الشعر وتحوله إلى مجوهرات، من قلادات واساور يد، الأمر الذي يكون مريباً بعض الشيء.

مجوهرات الحيوانات المحنطة:

مجوهرات التحنيط ليست جديدة على الرغم من ندرتها، فهي موجودة منذ عهد فيكتوريا، يعتبر مخيف ولكن عندما ترتدي إحداهن هذه القطع، يمكنك المراهنة على عدم ارتداء أي شخص آخر مثلها، فهي مجوهرات يستخدم فيها بعض اجزاء من الحيوانات مثل الفئران والقطط ومنها يصمم باستخدام الحيوان المحنط بالكامل على أن يكون صغير الحجم.

مجوهرات رودكيل:

الفنانة April Hale تأخذ بعض الحيوانات وتحول جلودها وعظامها إلى مجوهرات، على الرغم من أن الناس كانوا يرتدون منتجات حيوانية منذ بداية الزمن إلا أنه ذاع صيت هذا النوع من الحلي.

قطع دمية باربي:

تأخذ مصممة المجوهرات Margaux Lange أجزاء دمية باربي وتحولها إلى مجوهرات ملفتة للنظر، هناك شيء غريب حول أجزاء الدمية غير المجسدة، لكن هذه بالتأكيد ليست القطع الأكثر رعبًا في هذه القائمة.

مجوهرات العدسات اللاصقة:

في عام 2008 ابتكر المصمم الهولندي إريك كلارينبيك نوعًا جديدًا تمامًا من المجوهرات التي جعلت الكثير منا غير مرتاحين للغاية، يعلق كريستالات وأزهارًا على العدسات اللاصقة بسلك رفيع بحيث تتدلى أسفل عينك تمامًا، مثل الدموع.