بالصور.. محمد رمضان من كواليس مسلسل "العمدة"

نشر الفنان محمد رمضان مجموعة صور من كواليس مسلسل ” العمدة “، المقرر عرضة فى رمضان 2023، وذلك عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى ” فيسبوك “.

و علق الفنان محمد رمضان على مجموعة الصور قائلا: ” بدأنا أول يوم من شهر رجب كل عام وأنتم بخير ( جعفر العمدة ) رمضان يجمعنا المسلسل تأليف محمد سامي و مهاب طارق إخراج محمد سامي “.

ويشارك محمد رمضان، بطولة المسلسل كل من زينة، ايمان العاصي، منة فضالي، تأليف محمد سامي و مهاب طارق إخراج محمد سامي.

تدور قصة مسلسل ” العمدة “، من خلال محمد رمضان، الذي يجسد شخصية جعفر العمدة، ويعيش في حي السيدة زينب، يتزوج من 4 سيدات، في إطار اجتماعي درامي.

وخلال الأحداث يضطر “العمدة” إلى الكذب على أسرته بأن الابن توفى خلال مدة تتجاوز الـ20 عامًا، وبحسب ما نشر محمد رمضان عبر حسابه بموقع ” انستغرام”، فإن هناك قصة حب تجمعه بالفنانة زينة، التي تجسد شخصية عايدة بالمسلسل، قائلا: ” قديمًا كان هناك عنتر وعبلة، أما الآن جعفر وعايدة أحدث ظهور “.