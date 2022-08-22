بالصور.. مراهق نيوزيلندي يحقق رقما قياسيا عالميا في صنع قطار الليجو

حطم مراهق نيوزيلندي رقما قياسيا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعدما تمكن صنع قطار الليجو الذي يضم أكبر عدد من العربات، متغلبًا على الرقم القياسي السابق بـ 32 عربة.

واستطاع المراهق من تحطيم الرقمي القياسي في موسوعة غينيس لأكبر عدد من عربات قطار الليجو، الذي يزيد طوله عن سبعة طوابق، وذلك وفقاً لما نشرته صحيفة “ديلي ستار”.

وأمضى ألكسندر بلونج ، البالغ من العمر 14 عامًا ، حوالي 50 ساعة في بناء عربة ألعاب مؤلفة من 101 عربة، والتي تمتد الآن 25 مترًا – بطول حمام سباحة أو مبنى مكون من 7 طوابق.

وأكمل ألكساندر قطاره الرائع في مايو، لكن موسوعة غينيس للأرقام القياسية أكدت فقط الرقم القياسي على صفحتها الرسمية في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال ألكساندر: “استيقظت ذات صباح وفحصت رسائلي الإلكترونية وقالت إنني الآن صاحب الرقم القياسي الرسمي. كنت سعيدًا جدًا”.

وتابع قائلاً: “إنه لأمر رائع أن أحصل على رقم قياسي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وليس كل شخص لديه القدرة على ذلك، لذلك أنا محظوظ حقًا لأنني أتيحت لي الفرصة والناس والموارد لأتمكن من القيام بذلك.”

وتعد موسوعة «غينيس»، الآن من أكثر المراجع دقة والتي يتم الرجوع إليها للتعرف على الأرقام القياسية.

وتحتوي موسوعة «غينيس»، على الأرقام القياسية الأعلى في كل تخصص، فمثلاً تحتوي على أقوى رجل في العالم، وأطول امرأة في العالم، وأضخم قط في العالم.

وبحسب موقع شركة «غينيس» للأرقام القياسية على الانترنت، ذكرت الشركة، أن طبعة عام 2006م احتوت على 64000 رقمٍ قياسي عالمي في مختلف المجالات والفعاليات على المستويين الفردي والجماعي، وقد ذكر الموقع ذاته أن الموسوعة هي الموسوعة الأولى التي يُباع منها 100 مليون نسخة في الأسواق، وهذا رقم قياسي بحد ذاته جعلها تدخل الموسوعة هي أيضاً.

وظهرت فكرة الموسوعة في العام 1951م، ففي ذلك العام دخل هيوج بيفر صاحب منصب مدير معمل «غينيس» لصناعة البيرة جدالاً مع شخص آخر أثناء مشاركته في إحدى رحلات الصيد، وكان الجدال حول أسرع طائر في العالم يُستخدم كطريدة في ألعاب الرماية الأوروبية، هل هو الزقزاق الذهبي أم الطيهوج، وفي تلك اللحظة أدرك بيفر مدى النجاح الذي قد حققته الموسوعة التي تأتي بإجابة وافية على هذه الأنواع من الأسئلة.