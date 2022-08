بالصور: مسن صيني يواظب على الركض يومياً

يواظب مسن صيني، يبلغ من العمر 81 عاما، على ممارسة رياضة الركض يوميا لمسافة 400 متر، وانتشرت قصته مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.

وذكرت “شبكة تلفزيون الصين الدولية” أن العجوز الصيني من شنشي شمال غربي الصين، ورغم سنه المتقدم فإنه لا ينقطع أبدا عن الركض لمسافة 400 متر يوميًا مع 40 دقيقة إحماء، مهما كانت حالة الطقس، ويعكف المسن على تسجيل وقت الجري اليومي في دفتر خاص.

في سياق متصل، أظهرت بيانات رسمية توقعات بارتفاع عدد المسنين في العاصمة الصينية بكين ممن هم في سن الـ 60 عاما فما فوق، خلال السنوات المقبلة، ليبلغ حوالي 5 ملايين نسمة بحلول عام 2025 .

Story of an old man running 400m everyday recently went viral on Chinese social media.

The 81-year-old from NW China’s Shaanxi, insists on running 400m everyday with 40-minute warm-up regardless of the weather. And he keeps recording his time in the daily routine. #ChinaBuzz pic.twitter.com/CA7MzGUq6R

— CGTN (@CGTNOfficial) April 15, 2021