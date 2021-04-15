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بالصور: مسن صيني يواظب على الركض يومياً

15 - أبريل - 2021
رياضة الركض

رياضة الركض

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يواظب مسن صيني، يبلغ من العمر 81 عاما، على ممارسة رياضة الركض يوميا لمسافة 400 متر، وانتشرت قصته مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية.

وذكرت “شبكة تلفزيون الصين الدولية” أن العجوز الصيني من شنشي شمال غربي الصين، ورغم سنه المتقدم فإنه لا ينقطع أبدا عن الركض لمسافة 400 متر يوميًا مع 40 دقيقة إحماء، مهما كانت حالة الطقس، ويعكف المسن على تسجيل وقت الجري اليومي في دفتر خاص.

في سياق متصل، أظهرت بيانات رسمية توقعات بارتفاع عدد المسنين في العاصمة الصينية بكين ممن هم في سن الـ 60 عاما فما فوق، خلال السنوات المقبلة، ليبلغ حوالي 5 ملايين نسمة بحلول عام 2025 .

وقال سون لي قوه، نائب رئيس جمعية بكين للمسنين، إن هناك 3.71 مليون شخص في العاصمة الصينية تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر حتى نهاية عام 2019، ما يشكل نحو 17.2 في المائة من إجمالي عدد السكان في المدينة.

وحتى نوفمبر عام 2020 ، احتضنت مدينة بكين 544 مركزا لرعاية المسنين مع إجمالي 107 آلاف سرير، بينما بلغ عدد الهيئات الطبية الصديقة للمسنين 253 هيئة، بحسب سون.

وأثناء فترة الخطة الخمسية الـ14 (2021 إلى 2025)، ستخلق مدينة بكين بيئة أكثر صداقة للمسنين وذلك عبر تعزيز خدمات رعاية المسنين في الأحياء والارتقاء بالمرافق العامة والبنى التحتية للمسنين، وتعزيز الابتكار التكنولوجي في رعاية المسنين

وسجل متوسط العمر المتوقع للمواطنين المقيمين المسجلين في بكين 82.31 عام في عام 2019 ، بحسب ما نقلت وكالة “شينخوا”.

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