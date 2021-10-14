الجمعة 9 ربيع الأول 1443 ﻫ - 15 أكتوبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصور.. مفاجأة غير متوقعة في بطن فتاة أردنية

14 - أكتوبر - 2021
طبيب أثناء عملية جراحية- أرشيفية

طبيب أثناء عملية جراحية- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

في عملية نادرة، نجح فريق طبي أردني في أحد المستشفيات الحكومية بالعاصمة الأردنية عمان، من استخراج كتلة من الشعر وزنها 6 كيلوغرامات من بطن فتاة عشرينية .

وقال مدير عام مستشفى البشير، الدكتور علي العبداللات، إن الطواقم الطبية في قسم الجراحة العامة تعاملت مع حالة مرضية نادرة تسمى “البازَهْر الشَعْري” لفتاة تبلغ من العمر 20 عاما، وهي حالة مرضية نادرة جداً تسمى “هوس أكل الشعر”.

وأوضح العبداللات أن الفتاة راجعت قسم الطوارئ في المستشفى، وكانت تعاني من ألم وإمساك شديدين منذ خمسة أيام، وصعوبة في البلع، وهبوط في الوزن بما يقرب من 30 كيلوغراما خلال السنة الماضية.

وتعرضت الفتاة إلى حالة من التوتر النفسي الشديد، نتج عنه أكل كميات كبيرة من الشعر، وبعد صور الأشعة تبين وجود كتلة كبيرة من الشعر في الجهاز الهضمي والمعدة، أدت إلى إغلاق كلي للمجرى الهضمي.

واستدعى هذا التدهور في صحة الفتاة تدخلا جراحيا فوريا، إذ أجريت عملية جراحية للفتاة تحت إشراف مجموعة من الاستشاريين والأخصائيين في جراحة الباطنية داخل مستشفى البشير، وتكللت العملية بالنجاح، وفق ما ذكر العبداللات.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من منوعات

نجوم لبنان والعالم العربي يبكون تلامذة لبنان
عسر القراءة عند الأطفال
حل من 10 دقائق لإيقاف نوبات الغضب لدى الأطفال
سيف نبيل
سيف نبيل يشوق متابعيه لطرح أغنيته الجديدة

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

بالفيديو.. مصرع مُسلح من حزب الله خلال محاولته إطلاق قذيفة صاروخية
مستشفى-تعبيرية
بالأسماء: هؤلاء هم جرحى الرصاص في مستشفى الساحل
ميليشيا حزب الله
“حزب الله” يهدد من جديد