بالصور.. منتدى الاعلاميات العراقيات يكرم ديانا فاخوري وهالة سرحان وغيرهما

بمناسبة يوم المرأة العالمي وضمن فعاليات المهرجان الدولي للمرأة الاعلامية برعاية الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، كرم منتدى الاعلاميات العراقيات مجموعة من الاعلاميات العربيات بدورته الثانية عشرة، حيث أقيمت قبل يوم واحد من الاحتفالية جلسة نقاشية حول تأثير الإعلام الرقمي في الإعلام بشكل عام بعد الثورة التكنولوجيا التي طغت على يومياتنا وقد حلت الاعلامية المخضرمة هالة سرحان ضيفة على هذه الندوة التي أدارتها الاعلامية هديل العليان، وقد اتخذت مجموعة من التوصيات التي ستقدم إلى مجلس النواب العراقي وجامعة الدول العربية.

وفي اليوم التالي أقيمت حفلة التكريمات التي حضرها مجموعة كبيرة من السياسيين والسفراء والدبلوماسيين بالاضافة إلى عدد كبير من الاعلاميين.

وقد كُرمت الزميلة ديانا فاخوري كأفضل اعلامية لبنانية لعام ٢٠٢٣ في حفل أقيم في فندق بابل روتانا، فاخوري كانت من بين اثنتا عشرة مكرمة تم اختيارهن من تسع دول عربية لمنحهن جائزة الصحفية الشهيدة اطوار بهجت.

ومن ابرز المكرمات الدكتورة هالة سرحان من مصر لكونها أول مقدمة برنامج حواري في العالم العربي ورئيسة منتدى الاعلاميات العرب ومن الاردن الدكتورة محاسن امام، وحلت الفنانة الهام شاهين ضيفة شرف تقديرا لدعمها الدائم لحقوق المرأة.

بالاضافة الى أسماء أخرى من العراق وسوريا واليمن والأردن وفلسطين وموريتانيا وغيرها.