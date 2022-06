بالصور: ميسي يتبرع بحذائه... لصالح الأعمال الخيرية

تبرع ليونيل ميسي، لصالح الأعمال الخيرية بالحذاء الذي سجل به هدفه رقم 644 كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في تاريخ كرة القدم بقميص فريق واحد، متفوقا على البرازيلي بيليه.

وسجل ميسي هدفه رقم 644 بقميص البلوغرانا، خلال مباراة فريقه أمام بلد الوليد في الشهر الفائت، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكتب ميسي على حسابه الرسمي في”إنستغرام”: “تحطيم الرقم القياسي من خلال تسجيل 644 هدفا مع ناد واحد جعلني سعيدا جدا، لكن أهم شيء هو أن تكون قادرا على تقديم شيء للأطفال الذين يقاتلون من أجل صحتهم، أتمنى أن يؤدي المزاد في أبريل إلى تعزيز الوعي بهذه القضية العظيمة”.

Lionel Messi has donated his shoes, with which he scored his 644th goal for FC Barcelona. The shoes will be displayed in the National Museum of Catalonia, which will then be sold at an auction and the money will be donated to children with diseases. 👏

A class act by the 🐐 pic.twitter.com/tGXArbqJYP

— TM (@TotalLeoMessi) February 12, 2021