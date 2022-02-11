السبت 11 رجب 1443 ﻫ - 12 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصور: ميس حمدان تخطف الأنظار بآخر جلسة تصوير لها

منذ 23 ساعة
ميس حمدان

ميس حمدان

A A A
طباعة المقال

خطفت الفنانة الأردنية ميس حمدان الأنظار بآخر جلسة تصوير لها، إذ نشرت مجموعة صور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي. وظهرت ميس بأكثر من إطلالة بأكثر من فستان زفاف.

حيث ظهرت بفستان طويل وضيق، ولملمت ميس شعرها من الأمام وتركته ينسدل ناعما على ظهرها.

أما بالإطلالة الثانية فكان الفستان مكشوفا من منطقة الصدر ومنفوش من الأسفل، أما شعرها فتركته ينسدل مموجا على كتفها.

الجدير ذكره أن آخر أعمال ميس حمدان مشاركتها في حكاية “الفرصة” من مسلسل “خارج السيطرة” عرض عبر احدى المنصات الإلكترونية كما ظهرت ضيفة شرف في مسلسل “ونسني”.

 

    المزيد من منوعات

    حمو بيكا
    نقل حمو بيكا للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة
    الأهلي يسحق الهلال برباعية
    للمرة الثالثة في تاريخه.. الأهلي المصري يتوج ببرونزية مونديال الأندية
    مسابقة
    40 دولة في “جائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    لوك مونتانييه
    وفاة مكتشف الإيدز.. توقّعَ وفاة جميع من تلقوا لقاح كورونا
    انفجار ذوق
    بالفيديو والصور: انفجار صهريج مازوت على اتوستراد زوق مكايل
    الوالد وطفلاه
    أب ينشر «سيلفي أخيرة» مع طفليه.. ثم يقتلهما وينتحر!