الأثنين 17 صفر 1447 ﻫ - 11 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصور.. نادية الجندى بإطلالة شبابية مبهجة على البحر

منذ 7 دقائق
ناديا الجندي

ناديا الجندي

A A A
طباعة المقال

شاركت الفنانة نادية الجندي جمهورها جلسة تصوير جديدة خضعت لها أمام البحر في الساحل الشمالي، وظهرت بإطلالة شبابية مبهجة تتناسب مع أجواء الصيف.

النجمة نادية الجندي سرعان ما تتحول لحديث الجمهور، وتخطف أنظارهم، بمجرد نشرها صورا على مواقع التواصل، فهي بالفعل ظاهرة في الحفاظ على الشباب والحيوية، بشكل يجعلها دائما في منطقة استثنائية لا ينافسها أحد.

ورغم أن أجيالًا كاملة جاءت بعدها وملأت الساحة، إلا أن نجمة الجماهير كما عُرفت، لا تزال تحظى بجاذبية غير عادية، مظهرها وأناقتها وشخصيتها القوية كلها عناصر تجعل ظهورها مرتبطًا دائمًا بـ”الانبهار”.

فمع مرور الوقت والزمن أثبتت نادية الجندي أنها ليست فقط رمزا للجمال والقوة، بل رمزا للمرأة الذكية التي تسعى لاستمرارية نجاحها عبر الأزمنة، بالرغم أنه أمر صعب، خاصة في هذا العالم السريع والمتغير، فدائما يكون حضورها أنيقا لا يعترف بالعمر.

    المزيد من منوعات

    ياسمين الريس
    صورة.. بوستر فيلم ياسمين رئيس يثير الجدل قبل عرضه
    محمد سامي وزوجته مي عمر
    صورة.. مي عمر: أردت أن أكون حرة
    منزل أغاثا كريستي في بغداد
    خطر يهدد منزل أغاثا كريستي في بغداد والدعوات تزداد لتحويله إلى متحف ثقافي

    الأكثر قراءة

    مناصرون لحركة أمل وحزب الله
    تجار حزب الله: "فقدنا الامتيازات الجمركية وخسرنا القدرة على المنافسة"
    الموز والتمر
    بين الموز والتمر.. أيهما يفوز في معركة الفوائد الصحية؟
    الشهيد الصحفي أنس الشريف
    هذا ما أوصى به مراسل الجزيرة أنس الشريف قبل استشهاده