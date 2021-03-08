برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

بالصور – نادين نسيب نجيم تشارك متابعيها ندوب وجهها: تحية للمرأة اللبنانية

منذ 3 ساعات
نادين نسيب نجيم

نادين نسيب نجيم

A A A
طباعة المقال

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وجّهت الممثلة نادين نسيب نجيم رسالة مؤثرة ومعبرة إلى كل امرأة في العالم. وشاركت متابعيها بصورتين أظهرتا تشوّه وجهها بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب في العام 2020.

وأظهرت نجيم ندوبها بشكلٍ واضحٍ كعين الشمس من دون أي تعديل، وتوجّهت إلى المرأة بشكلٍ عام وإلى المرأة العربية واللبنانية بشكلٍ خاص قائلةً: “المرأة القوية قادرة على تحدّي ظروف الحياة القاسية، لتبقى صامدة طوال الوقت، فهي تصنع سعادتها بنفسها دون انتظار لأحد. المرأة التي لا تنتظر التقييم من أي شخص مهما كان، هي أقوى كائن على وجه الأرض”.

وأضافت: “أبقِ قوية حتى يتعجّب من حولك من قدرتك على إبقاء الابتسامة على وجهك رغم ما يحدث. تحية للمرأة اللبنانية على قوّتها وعزيمتها وصمودها في ظل كل ما يحدث بلبنان، وتحية للمرأة العربية لأنّها قادرة على التنفيذ واتخاذ القرارات في شتّى المجالات.

وختمت: “رأيتها في الصفوف الأولى، فكانت كالقائد لمن حولها، ورأيتها في الصفوف الأخيرة، فكانت كالحارس لعائلتها… ورأيتها في المنتصف، فكانت التوازن بين عقلها وقلبها”.

    المزيد من منوعات

    هيفاء وهبي
    هيفاء وهبي للمرأة في يومها العالمي: كل عام وانتِ صانعة أمل
    لقاح كورونا
    نقص الرمال في العالم يهدد صناعة قوارير زجاجية للقاحات كورونا
    باسم مغنية
    باسم مغنية: خالتي توفيت وأمي في المستشفى والثوار منعوني من المرور

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    أحمد أبو سنينة
    بالفيديو: رجل أعمال أردني يثير ضجة واسعة بتوزيعه الذهب والهواتف على موظفيه
    دولار - تعبيرية
    دولار السوق السوداء يفتتح “محلقاً”… كم سجل سعر صرفه؟
    البداوي
    في “يوم الغضب”.. كيف افتتح الدولار في السوق السوداء؟