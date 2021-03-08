بالصور – نادين نسيب نجيم تشارك متابعيها ندوب وجهها: تحية للمرأة اللبنانية

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وجّهت الممثلة نادين نسيب نجيم رسالة مؤثرة ومعبرة إلى كل امرأة في العالم. وشاركت متابعيها بصورتين أظهرتا تشوّه وجهها بعد انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب في العام 2020.
وأظهرت نجيم ندوبها بشكلٍ واضحٍ كعين الشمس من دون أي تعديل، وتوجّهت إلى المرأة بشكلٍ عام وإلى المرأة العربية واللبنانية بشكلٍ خاص قائلةً: “المرأة القوية قادرة على تحدّي ظروف الحياة القاسية، لتبقى صامدة طوال الوقت، فهي تصنع سعادتها بنفسها دون انتظار لأحد. المرأة التي لا تنتظر التقييم من أي شخص مهما كان، هي أقوى كائن على وجه الأرض”.
وأضافت: “أبقِ قوية حتى يتعجّب من حولك من قدرتك على إبقاء الابتسامة على وجهك رغم ما يحدث. تحية للمرأة اللبنانية على قوّتها وعزيمتها وصمودها في ظل كل ما يحدث بلبنان، وتحية للمرأة العربية لأنّها قادرة على التنفيذ واتخاذ القرارات في شتّى المجالات.
وختمت: “رأيتها في الصفوف الأولى، فكانت كالقائد لمن حولها، ورأيتها في الصفوف الأخيرة، فكانت كالحارس لعائلتها… ورأيتها في المنتصف، فكانت التوازن بين عقلها وقلبها”.