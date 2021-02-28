بالصور - نانسي عجرم تتحدث عن المعركة النفسية مع "كورونا"

اعتبرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أن المعركة مع فيروس كورونا نفسية، إضافةً إلى الجسدية، وذلك من خلال تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي، تضمّنت صورتين لزوجين انفصلا عن بعضهما بسبب الفيروس للمرة الأولى بعد 62 عاماً من الزواج.

ويظهر الزوج على يسار الصورة بعيداً أمتاراً عدّة، وهو يفتح ذراعيه لزوجته التي توجد على يمين الصورة فاتحة ذراعيها أيضاً.

وعلّقت عجرم على الصورة قائلة: “لقد انفصل غلين وجون للمرة الأولى بعد زواج دام 62 عاماً بسبب الإصابة بكورونا”.

انفصل غلين و جون للمرة الأولى بعد زواج دام ٦٢ عام بسبب الإصابة بكورونا. الحب خلاهم يتمسّكوا بالحياة على أمل اللقاء من جديد. بعد أيّام قليلة… انتصروا! وبدأوا رحلة التعافي سوا. المعركة مع الكورونا جسدية صحيح بس نفسية كمان بتعتمد على الحب الاصرار والإيجابية. صباح الخير❤ pic.twitter.com/pOrhLKncgj — Nancy Ajram (@NancyAjram) February 28, 2021