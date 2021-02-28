الثلاثاء 29 ذو القعدة 1443 ﻫ - 28 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصور - نانسي عجرم تتحدث عن المعركة النفسية مع "كورونا"

28 - فبراير - 2021
نانسي عجرم

نانسي عجرم

A A A
طباعة المقال

اعتبرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أن المعركة مع فيروس كورونا نفسية، إضافةً إلى الجسدية، وذلك من خلال تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي، تضمّنت صورتين لزوجين انفصلا عن بعضهما بسبب الفيروس للمرة الأولى بعد 62 عاماً من الزواج.

ويظهر الزوج على يسار الصورة بعيداً أمتاراً عدّة، وهو يفتح ذراعيه لزوجته التي توجد على يمين الصورة فاتحة ذراعيها أيضاً.

وعلّقت عجرم على الصورة قائلة: “لقد انفصل غلين وجون للمرة الأولى بعد زواج دام 62 عاماً بسبب الإصابة بكورونا”.

    المزيد من منوعات

    العين- تعبيرية
    اشتبه طبيب العيون في إصابتها بورم في المخ.. فكانت الصدمة
    خطف - تعبيرية
    ملاحظة على تطبيق توصيل الطعام أنقذت حياتها
    صلاح السعدني
    بعد تعرضه لوعكة صحية.. ما حقيقة وفاة صلاح السعدني ؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس ميشال عون
    عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
    الامتحانات الرسمية - لبنان
    توضيح من وزارة التربية بشأن ما حصل مع جيفارا نوح زعيتر
    لماذا ليس عليك أن تتخلّص من قشرة الموز بعد اليوم؟