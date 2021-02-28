بالصور - نجوى كرم تحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

حصلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الإقامة الذهبية من دولة الإمارات ‏العربية ناشرة مجموعة صور توثق الحدث.‏

وأعلنت عن تسلمها “الإقامة الذهبية” من دولة الإمارات العربية المتحدة‏، ونشرت نجوى عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة ‏صور توثّق هذا الحدث، وعلقت قائلة: “تشرّفت اليوم بإستلام “الإقامة ‏الذهبية” من دولة الإمارات الشقيقة الله يعزّ قيادتها وشعبها وساقبت إنّو ‏عيد ميلادي وصارت الفرحة اثنين‎”.‎

نجوى التي أطلقت الشهر الماضي أغنية “زايد مجدها”، من كلمات ‏روجيه فغالي، لحن أنطوان الشعك، توزيع موسيقي وتسجيل ستوديو ‏داني حلو، تسجيل صوت وكورس ستوديو جو بارودجيان، والتي قالت ‏عنها إنها عربون حُبّ ووفاء من كلّ لبنان إلى الإمارات وشعبها ‏وحكامها، ها هي الإمارات العربية المتحدة تبادل نجوى الوفاء، وتمنحها ‏هذه الإقامة الذهبية التي تستحقها‎.‎

تشرّفت اليوم بإستلام "الإقامة الذهبية" من دولة #الإمارات الشقيقة 🙏🏼

الله يعزّ قيادتها وشعبها ❤️

وساقبت إنّو عيد ميلادي وصارت الفرحة اثنين..https://t.co/vpTezpCY8R pic.twitter.com/VuAch7Rpxq — Najwa Karam (@najwakaram) February 28, 2021