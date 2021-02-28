الخميس 1 ذو الحجة 1443 ﻫ - 30 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصور - نجوى كرم تحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات

28 - فبراير - 2021
نجوى كرم

نجوى كرم

A A A
طباعة المقال

حصلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الإقامة الذهبية من دولة الإمارات ‏العربية ناشرة مجموعة صور توثق الحدث.‏

وأعلنت عن تسلمها “الإقامة الذهبية” من دولة الإمارات العربية المتحدة‏، ونشرت نجوى عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة ‏صور توثّق هذا الحدث، وعلقت قائلة: “تشرّفت اليوم بإستلام “الإقامة ‏الذهبية” من دولة الإمارات الشقيقة الله يعزّ قيادتها وشعبها وساقبت إنّو ‏عيد ميلادي وصارت الفرحة اثنين‎”.‎

نجوى التي أطلقت الشهر الماضي أغنية “زايد مجدها”، من كلمات ‏روجيه فغالي، لحن أنطوان الشعك، توزيع موسيقي وتسجيل ستوديو ‏داني حلو، تسجيل صوت وكورس ستوديو جو بارودجيان، والتي قالت ‏عنها إنها عربون حُبّ ووفاء من كلّ لبنان إلى الإمارات وشعبها ‏وحكامها، ها هي الإمارات العربية المتحدة تبادل نجوى الوفاء، وتمنحها ‏هذه الإقامة الذهبية التي تستحقها‎.‎

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من منوعات

ليفاندوفسكي
بايرن يرفض عرض برشلونة الجديد.. وليفاندوفسكي يلوح بالعصيان
بيلي جو أرمسترونغ
فنان أمريكي يتخلى عن جنسيته خلال حفل فني!
ماء البحر- تعبيرية
لهذا السبب.. لا نستطيع شرب الماء المالح

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

شركتا الاتصالات في لبنان: الفا وتاتش
فاتورة الخلوي خمسة أضعاف... وهيركات على الشحن المسبق
الرئيس نجيب ميقاتي
أسرار ومعلومات خاصة.. من هم الوزراء الذين طيرهم ميقاتي من تشكيلته الجديدة؟
عائلة عبدالله اللبنانية تقدم شهادة حياتها في الفاتيكان
في قلب الفاتيكان: عائلة لبنانية تقدّم شهادة حياتها بعد حادثة دهس 3 من أولادها