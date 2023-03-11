بالصور - نجوى كرم تحيي حفلاً غنائياً ضخماً في أوبرا دبي

أحيت شمس الأغنية اللبنانيّة نجوى كرم حفلاً غنائياً في أوبرا دبي بحضور جمهور توافد من جميع أنحاء الدول العربية ووصل إلى نحو ألفي شخص.

وأطلّت الفنانة نجوى كرم على إيقاع أغنيتها الشهيرة “خليلي قلبك شو مهضوم” وكانت لها كلمة ترحيبية جاء فيها: “بدي قول انّو اماراتنا الحبيبة فتحت قلوبها لكل لبناني ولكل حدا عربي، هيدا معروف عنها. ما بنقدر نستغرب هيدا الشي بشكرها وبشكر هيئة السياحة ومومنتس ايفنتس يللي عم تقدملنا احلى الحفلات حتى نقدر بدورنا نقدم فرحة تاخدنا عالسما ان شاء الله”.

وسرعان ما تحوّل فستان نجوى كرم وإطلالتها الى حديث المتابعين، وتفاوتت الآراء بين من أثنى عليها ومن انتقدها.