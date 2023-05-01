الأثنين 11 شوال 1444 ﻫ - 1 مايو 2023 |
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بالصور.. نسرين طافش وزوجها في احدث جلسة تصوير

منذ 7 دقائق
زوج نسرين طافش

زوج نسرين طافش

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كشفت النجمة نسرين طافش عن جلسة تصوير جمعتها بزوجها طبيب الأسنان شريف شرقاوى بعد عودتها عقب فترة انفصال دامت 6 أشهر كاملة، ونشرت نسرين عبر إنستغرام معلقة: “هذا كل شيء، ولا شيء آخر يهم”.

يذكر أن نسرين طافش عرض لها مؤخرًا فيلم “أخى فوق الشجرة” مع رامز جلال ويشارك في بطولته تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، “ويزو”، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، ويسجل الفيلم ثانى تجارب نسرين طافش السينمائية في مصر بعد “نادى الرجال السرى” مع كريم عبد العزيز وغادة عادل، الذى تم عرضه عام 2019.

و تنتظر نسرين طافش، عرض فيلم “فى القلب” الذى انتهت من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى، وتشارك في بطولته مع خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، منة فضالى، إنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس.

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