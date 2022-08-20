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بالصور.. نهر يانغتسي الصيني ينحسر ويكشف عن مفاجأة عمرها 600 عام!

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 20 - أغسطس - 2022 5:42 مساءً
انحسار نهر يانغتسي في الصين

انحسار نهر يانغتسي في الصين (رويترز)

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أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بأن انخفاض منسوب المياه في نهر يانغتسي كشف عن وجود جزيرة مغمورة في مدينة تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين وثلاثة تماثيل بوذية يُعتقد أن عمرها 600 عام.

عُثر على التماثيل الثلاثة في أعلى جزء من سلسلة صخور على الجزيرة واسمها فويليانج، ويعتقد مبدئيا أنها شيدت خلال عهد سلالتي مينغ وتشينغ. ويصور أحد التماثيل راهبا جالسا على قاعدة على شكل زهرة اللوتس.

وانخفض منسوب المياه في نهر يانغتسي بوتيرة سريعة بسبب الجفاف وموجة الحر في منطقة جنوب غرب الصين.

وذكرت التوقعات الرسمية أن هطول الأمطار في حوض نهر يانغتسي انخفض بنحو 45 بالمئة عن المعتاد منذ يوليو تموز، ومن المرجح أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة لأسبوع آخر على الأقل.

وذكر التلفزيون المركزي الصيني أمس الجمعة إن ما يصل إلى 66 نهرا عبر 34 مقاطعة في تشونغتشينغ قد جفت.

 

 

    المصدر :
  • رويترز

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