بالصور: نيجيري يصطاد سمكة بقيمة 2.6 مليون دولار… ويأكلها مع أصدقائه!

نشر شاب نيجيري صورة لسمكة ضخمة كان قد اصطادها، وقد قرر أكلها مع أصدقائه.

الى أن القصة تبدو عادية في البداية، لكن السمكة التي اصطادها الشاب ليست سوا سمكة من نوع “بلو مارين”، وهي إحدى الأنواع النادرة والباهظة الثمن.

بحسب ما نقل موقع “بزنس إنسايدر”، فإن سعر السمكة يصل لـ2.6 مليون دولار.

Man reportedly caught Blue marlin fish worth $2.6 million in Warri and ate it with his village people.

