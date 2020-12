بالصور: نيويورك تطرد ابنة ترامب المدللة … “غير مرغوب بك”

شكلت ابن الرئيس الاميركي دونالد ترامب “ايفانكا” حالة أثارت الجدل منذ تسلم والدها الرئاسة، لتتصدر أخبارها المجلات والصحف الأميركية والعالمية، وانتقلت ايفانكا وزوجها رجل الأعمال جاريد كوشنر إلى البيت الابيض بسبب عملهما في الادارة الأميركية كمستشارين للرئيس ترامب، وكان لها ولزوجها دور كبير في السياسات الأمريكية الداخلية والخارجية

لم تكن ايفانكا من الشخصيات المحببة للشعب الاميركي، وقد برز ذلك خلال المعركة الانتخابية التي خسر فيها والدها أمام المرشح الديموقراطي جو بايدن.

استيقظ سكان مدينة نيويورك الأمريكية ليجدوا الكثير من المنشورات المعلقة على الجدران، التي تطالب برحيل إيفانكا ترامب من المدينة مؤكدين أنها شخص “غير مرغوب به”.

وظهرت سلسلة من ملصقات حملت عنوان “غير مرغوب” في جميع أنحاء مدينة نيويورك خصوصا في منطقة مانهاتن.

وكتب على المنشورات التي علقت على جدران المدينة وعلى الأعمدة “إيفانكا ترامب… غير مرغوب فيها بمدينة نيويورك”.

ونقلت صحيفة “إندبندنت” عن أحد أصدقاء إيفانكا السابقين، أن “السيدة إيفانكا ترامب ستواجه تجنبا من النخبة الاجتماعية في منهاتن في حال عودتها إلى المدينة”.

وواجهت ابنة دونالد ترامب انتقادات شديدة لعدم محاولتها منع والدها من تنفيذ سلسلة من السياسات المثيرة للجدل، بما في ذلك قضية فصل الأطفال على الحدود الأمريكية.

وبحسب الصحيفة فقد قال سكان المنطقة: “كل شخص يحترم نفسه أو مهنته أو أخلاقه أو يحترم الديمقراطية، أو لا يريد أصدقاؤه ألا يشعروا بالخجل منه في الحياة الخاصة والعامة – سيبتعد عن الأمر”.

“Not Wanted: Ivanka Trump” signs are up in New York pic.twitter.com/74Ft4vkePc

— The Good Liars (@TheGoodLiars) November 28, 2020