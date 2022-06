بالصور - هبة طوجي تتحضر لاستقبال مولودها الجديد

تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخبر مفرح، بعدما أعلن الملحن اللبناني إبراهيم معلوف وهو زوج الفنانة اللبنانية هبة طوجي بحمل الأخيرة.

ونشر معلوف سلسلة صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليها بالقول: “متشوقين للقائك”، وكان واضحاً من الرموز التي إستخدمها إبراهيم أنهما ينتظران مولوداً ذكراً”.

وتفاجأ المتابعون بهذا المنشور، وهنأوا هبة بحملها وتمنوا لها السلامة. وكان إبراهيم وهبة تزوّجا مدنياً وكنسيّاً، خلال شهر أيلول/سبتمبر عام 2020.

يُذكر أن هبة كانت أطلقت أغنية “لحبيبي بغني”، من تأليف الراحل منصور الرحباني، وألحان المؤلف الموسيقي والمنتج أسامة الرحباني”.

واستقبلت الفنانة اللبنانية هبة طوجي العام الجديد بإطلاقها أجدد أعمالها الغنائية أغنية “لحبيبي بغني”، والتي هي من تأليف الفنان اللبناني الراحل منصور الرحباني وألحان ابنه الموسيقار أسامة الرحباني.

وتعد أغنية “لحبيبي بغني” أولى بشائر ألبوم طوجي الجديد، والمقرر ظهوره للنور خلال عام 2021، وهي قصيدة من كلمات الراحل الكبير الأستاذ منصور الرحباني كتبها منذ 23 عاماً، وفُقدت إلى أن وجدها أسامة مؤخراً، وقرر فوراً تقديمها للجمهور العربي تمهيداً لإطلاق ألبوم هبة المنتظر.

وتحمل الأغنية في طيّاتها من الأحاسيس الإنسانية ومعاني الرجاء الكثير والإرادة والحلم.

We can’t wait to meet you ❤️🙏🏽👶🏽 #itsaboy @hibatawaji

–@ParisMatch @CarolineMangez

Photo: Alvaro Canova#hibatawaji ❤️ Love you😘 pic.twitter.com/sdn9AT2zvN

— Ibrahim Maalouf (@ibrahim_maalouf) May 27, 2021