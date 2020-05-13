بالصور- هكذا أصبح بطلا مسلسل “كاسندرا” بعد مرور 24 سنة على عرضه

مسلسل كاسندرا
مسلسل كاسندرا

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انتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صور لبطلي المسلسل الشهير “كاسندرا”، كورايما توريس وأوزفالدو ريوس، بعد 24 سنة على عرض المسلسل.

وظهر بطلا المسلسل الشهير بالصور بشكل جديد ومختلف عن الماضي، وكانت كورايما توريس تقدّم دور (كاساندرا أروشا كونتريراس)، وأوسفالدو ريوس قدّم دور (لويس دافيد كونتريراس).

يُذكر أن مسلسل “كاسندرا” والذي تم عرضه في عام 1996، شكل ظاهرة فنية في وقتها، حيث أصبحت ملابس كاسندرا موضة ترتديها كل الفتيات، فيما كانت كاسندرا حلم كل شاب وأصبح بطل المسلسل فارس أحلام الفتيات.

المصدر الفن صوت بيروت إنترناشيونال
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