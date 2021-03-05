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بالصور: هكذا بدت طائرة البابا فرانسيس من الداخل

5 - مارس - 2021
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس

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وضعت شركة الخطوط الجوية الإيطاليا “أليطاليا”، ديكورا خاصا داخل الطائرة، التي تقل البابا فرانسيس إلى العراق.

ونشر موقع الفتيكان عبر حسابه الرسمي في “فيسبوك” صورا للطائرة من الداخل، حيث ظهرت أيقونة تحمل صورة القديس خاصة بالكنيسة الكاثوليكية، كما أرفقت المنشور بصور للبابا وهو يصعد إلى الطائرة متوجها إلى العاصمة العراقية بغداد.

وعشية الزيارة، أعلن البابا فرنسيس، في رسالة خاصة إلى العراقيين، أنه سيأتي إلى أرضهم المباركة والجريحة كحاج سلام ورجاء، بما في ذلك الدعاء إلى الله من أجل المغفرة والمصالحة بعد سنوات عديدة من الحرب والإرهاب.

وسيقوم البابا خلال رحلته الدولية الثالثة والثلاثين، والتي ستستمر حتى 8 مارس بزيارة بغداد والنجف ووادي أور ومدن أربيل والموصل وكركوك. ويتضمن برنامج الزيارة أربع خطب بابوية وخطبتين وصلاة على ضحايا الحرب.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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