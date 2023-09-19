بالصور.. هل أزال أحمد الفيشاوي الوشوم ؟

أثار الفنان أحمد الفيشاوي جدلا واسعا خلال أحدث ظهور له بجانب الفنانة دينا، من خلال مجموعة صور نشرتها دينا عبر حسابها على “إنستغرام”.

بحيث ظهر الفيشاوي بجانب دينا من كواليس عمل فني مشترك بينهم بشكل مختلف تماما، بدون رسومات الوشم الموجودة علي جميع أنحاء جسمة والمعتاد الظهور بها، ليثير جدلا واسعا، وتسائلات بين جميع رواد مواقع التواصل حول إزالته للوشم.

من ناحية أخري شارك الفنان أحمد الفيشاوي، مطربة الراب الشهيرة “دارين”، في فيديو كليب جديد بعنوان “سيما 2″، حيث يعتبر التعاون الأول بين الفيشاوي ودارين.