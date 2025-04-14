بالصور.. هند صبري تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة هند صبري جمهورها ومتابعيها بمجموعة صور لأحدث ظهور لها، عبر حسابها على “إنستغرام”.

وظهرت هند صبري بإطلاله جذابة باللون الأحمر خطفت أنظار متابعيها، مع تعليقاتهم بشكل إيجابي لها.

وكانت هند صبري أعلنت مؤخرًا عن أبرز أعمالها الفنية القادمة، حيث كشفت أنها ستتعاون مع الفنان أحمد حلمي في فيلم جديد.

وعبرت هند صبري في تصريحات إعلامية، عن حماستها لهذه التجربة، مشيرة إلى أن أحمد حلمي هو الفنان الوحيد الذي لم تتعاون معه بعد، على الرغم من أنها قد عملت مع العديد من النجوم مثل كريم عبد العزيز، أحمد عز، أحمد السقا، ومحمد هنيدي.

وأضافت هند صبري، متشوقة جدًا لتجربتي مع أحمد حلمي خاصة؛ لأنه الوحيد الذي لم أعمل معه بعد، فيلمي المقبل معه سيكون مفاجأة للجمهور، ولا أستطيع الكشف عن المزيد من التفاصيل حاليًا، لكن يمكن القول إنه سيكون عملاً غير متوقعًا بالمرة.. بمعني أصح أغرب فيلم.

وقالت هند صبري في تصريحات صحفية: “بحضر لمسلسلات وفيلم مهم.. مش هقدر اتكلم عنه دلوقتي.. أنا أجازة رمضان 2025، كفاية عليا حاليا “البحث عن علا” و”مفترق طرق”، وهسيب رمضان لزملائي”.

https://www.instagram.com/hendsabry/p/DIbs-tPoQ8I/