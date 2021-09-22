الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصور - هيفاء وهبي برفقة كلبها

22 - سبتمبر - 2021
هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

A A A
طباعة المقال

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي سلسلة صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي برفقة كلب.

وعلّقت على الصورة بالقول: “كلاب الروتويلر يحبون أصدقائهم ويعضون أعدائهم، على عكس بعض الأشخاص غير القادرين على الحب النقي ويضطرون دائمًا إلى مزج الحب والكراهية”.

وكالعادة تفاعل المتابعون للغاية مع هيفاء، مبدين إعجابهم بإطلالتها الرياضية المميزة.

كذلك، نشرت هيفاء وهبي صوراً أخرى لها بدت متألقة وساحرة وجذابة وجميلة بفستان باللون الفوشي، وحظيت صورها أيضاً على إعجاب الجمهور الذي انبهر بإطلالتها المميزة، وأعرب عن ثنائه وإعجابه بها وبجمالها وأناقتها وسحرها، ومن بين المهنئين شقيقتها عليا التي أعربت عن حبها الكبير لها وإعجابها بها.

    المزيد من منوعات

    "بن تشيلويل"
    تشيلويل يرغب بدخول تشكيلة إنجلترا الأساسية في كأس العالم
    إيلون ماسك
    بتغريدة ساخرة.. إيلون ماسك يعلّق على توجّه تويتر لمقاضاته
    كريستيانو رونالدو وعائلته
    اتهامات لرونالدو بعد طلب الرحيل.. كيف خدع اللاعب البرتغالي مانشستر يونايتد؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوى الامن الداخلي
    مقتل مواطن سعودي في الضاحية.. وقوى الأمن تكشف ملابسات الجريمة
    كم بلغ سعر صرف الدولار في ثاني أيام عيد الأضحى؟
    لحظة اقتحام المحتجين في سريلانكا لمقر إقامة الرئيس غوتابايا راجاباكسا
    فيديوهات مثيرة.. ماذا فعل مواطنو سيريلانكا بالقصر الرئاسي بعد اقتحامه؟!