بالصور - هيفاء وهبي برفقة كلبها

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي سلسلة صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي برفقة كلب.

وعلّقت على الصورة بالقول: “كلاب الروتويلر يحبون أصدقائهم ويعضون أعدائهم، على عكس بعض الأشخاص غير القادرين على الحب النقي ويضطرون دائمًا إلى مزج الحب والكراهية”.

وكالعادة تفاعل المتابعون للغاية مع هيفاء، مبدين إعجابهم بإطلالتها الرياضية المميزة.

كذلك، نشرت هيفاء وهبي صوراً أخرى لها بدت متألقة وساحرة وجذابة وجميلة بفستان باللون الفوشي، وحظيت صورها أيضاً على إعجاب الجمهور الذي انبهر بإطلالتها المميزة، وأعرب عن ثنائه وإعجابه بها وبجمالها وأناقتها وسحرها، ومن بين المهنئين شقيقتها عليا التي أعربت عن حبها الكبير لها وإعجابها بها.