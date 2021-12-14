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بالصور: هيفاء وهبي بـ”لوك” يومي أنيق

منذ 18 ساعة
هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

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نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صور جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إطلالتها الأخيرة.

وتميزت إطلالة هيفا بجمعها بين اللوك اليومي والأناقة، فارتدت بنطال جينز ضيق مع توب باللون الأبيض والأسود، فوقها جاكيت مميزة، ونسقت مع ملابسها حذاء مميز بكعب عالي.

ومن الناحية الجمالية، تركت هيفا شعرها الأسود الطويل منسدل على كتفيها، وطبقت ماكياج ناعم ابرز جمالها وتناسب مع إطلالة يومية.
الجمهور تفاعل بشكل كبير مع الصورة تاركين تعليقات مشيدة بجمال هيفا الدائم، وأناقتها وجاذبيتها.

ويذكر أن هيفاء وهبي، أحيت أخيراً حفلاً غنائياً ساهراً في مدينة بور فؤاد بمحافظة بورسعيد وذلك في أحد الفنادق الشهيرة هناك.

وأحيت هيفاء وهبي الجزء الثاني من الحفل، بعدما قدم الفنان أحمد جمال بإحياء الجزء الأول، لتتألق بمجموعة من أروع أغانيها القديمة والحديثة.

 

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