بالصور.. هيفاء وهبي تتألق بإطلالة كاجوال

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على حسابها الخاص بموقع “أنستغرام” مجموعة من الصور الجديدة بإطلالة كاجوال.

وأطلت هيفاء بملابس بسيطة إلا إنها أنيقة كعادتها، وارتدت صاحبة أغنية “بوس الواوا” قميصا أسود وبنطلون جينز ممزق.

واختارت هيفاء وهبي إجراء جلسة التصوير الجديدة في موقف للسيارات.

وتُوجت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بلقب أيقونة الموضة لهذا العام، وذلك ضمن مهرجان “emigala”، في دورته الثانية بدبي.



وتنتظر هيفاء وهبي عرض فيلمها الجديد “أشباح أوروبا”، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، حيث تظهر هيفاء بشخصيتين (شقيقتان توأم).. إحداهما تعيش في إحدى الدول الأوروبية، والثانية مقيمة في حي شعبي.

