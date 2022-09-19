الأثنين 23 صفر 1444 ﻫ - 19 سبتمبر 2022 |
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بالصور.. هيفاء وهبي في إطلالة كاجوال

منذ ساعة واحدة
هيفاء وهبي

هيفاء وهبي

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شاركت النجمة هيفاء وهبي متابعيها عبر موقع “إنستغرام” ، إطلالة بمجموعة ملابس كاجوال، عكست أناقتها وجاذبيتها المتفردة.

وراتدت هيفاء وهبي سروالًا من الجينز، وفوقه “تي شيرت” غلب عليه الأسود والبرتقالي وتداخلت معه خطوط بيضاء، كما ارتدت نظارة شمسية سوداء.

واعتمدت هيفاء وهبي تسريحة شعر هادئة، وتركته منسدلًا على ظهرها، وانتعلت حذاء بسيطًا من اللون البرتقالي، ليتماشى مع لون القميص، وبدت في مكياج هادئ.

وظهرت النجمة اللبنانية داخل سيارتها، بينما كانت تهمّ بالنزول، وعلقت على صورها قائلة: “الرجال لا يستطيعون ارتداء الفساتين، لكننا نستطيع ارتداء القمصان ونظارات الشمس”.

ومؤخرًا، احتفلت هيفاء وهبي بزفاف شقيقتها هناء في جزيرة قبرص، وظهرت رفقة أفراد من العائلة، ونشرت مجموعة صور من زفاف شقيقتها، بحضور والدتها سيدة عبدالعزيز.

وعلقت النجمة اللبنانية على صور حفل زفاف شقيقتها على إيدي بارودي، بحضور أسرته، قائلة: “عشاء ما قبل الزفاف”.

فنيًا، استأنفت هيفاء وهبي تصوير مشاهدها الأخيرة في فيلمها الجديد “رمسيس باريس”، في إحدى المناطق الشعبية في العاصمة المصرية القاهرة.

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