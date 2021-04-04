بالصور: وزير عربي بطلا لمسلسل رمضاني بعد إقالته من منصبه

ظهر كاتب الدولة السابق في الحكومة الجزائرية يوسف سحيري في لقطات خاصة بأحد المسلسلات التي من المنتظر بثها خلال شهر رمضان المقبل على التلفزيون الجزائري.

وبعد أسابيع قليلة من إقالته من منصبه كاتبا للدولة مكلفا بالصناعة السينماتوغرافية من المنتظر أن يشارك كاتب الدولة السابق والممثل يوسف سحيري في مسلسل ”الأيام“ الذي يبثه التلفزيون الرسمي خلال شهر رمضان بمشاركة الفنانة كنزة مرسلي.

ووفق ما تداولته مواقع إخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي يظهر الوزير الذي تولى حقيبة كاتب الدولة المكلف بالصناعة السينماتوغرافية والإنتاج الثقافي منذ كانون الثاني/ يناير 2020 في لقطة ترويجية للمسلسل بتسريحة جديدة وشعر أصفر.

وقد تولى سحيري في شهر كانون الثاني/ يناير 2020، منصب كاتب دولة مكلف بالصناعة السينماتوغرافية وتمت إقالته وإلغاء الوزارة في شهر شباط/ فبراير الماضي في إطار الإصلاحات والتغييرات التي قام بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لإرضاء نشطاء الحراك الذين نزلوا إلى الشارع مجددا.

وكان سحيري قبل تعيينه وزيرا كثير الانتقاد للنظام والمسار السياسي الذي اتخذته البلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2019 وفاز بها عبد المجيد تبون، وكان سحيري أيضا ممثلا شارك في عدة أفلام ومسلسلات جزائرية.

وولد الممثل الشاب في منطقة الأغواط يوم 21 حزيران/ يونيو 1985 وتخرج من المعهد العالي لفنون العرض والسمعي البصري وبدأ ممارسة المسرح في التاسعة من عمره، وبعد إتمام دراسته الجامعية تخرج بصفة مهندس دولة في الإلكترونيك تخصص أجهزة سنة 2011، كما فاز بجائزة أفضل ممثل في ختام فعاليات مهرجان مكناس الدولي للفيلم العربي في المغرب، عن دوره في فيلم ”دم الذئاب“.

وشارك سحيري في وقت سابق في الحراك الشعبي قبل أن يتولى تبون تعيينه في منصب كاتب دولة مكلف بالصناعات السينماتوغرافية.

وفي آخر ظهور له على قناة ”الشروق“ التلفزيونية الجزائرية قبل أيام من إقالته، أكد سحيري حينها أن به شوقا كبيرا للكاميرا وللعودة إلى التمثيل.

وقال إن مسؤوليته السياسية منعته من المشاركة في أعمال سينمائية من خارج الجزائر وأنه تلقى عروضا في هذا المجال وامتنع عن المشاركة فيها.