بالصور.. وفاة طيار الزعماء العرب جهاد سليمان ارشيد

توفي الكابتن طيار جهاد سليمان ارشيد الذي شغل مرافق طيار للملك الأردني الراحل الحسين بن طلال بالستينات وكان طيارا خاصا للشيخ زايد آل نهيان وطيارا خاصا للمرحوم الملك حسين بن طلال.

وسيشيع جثمانه بعد صلاة الظهر من مسجد الكاظم في دير غبار بالعاصمة الأردنية عمان إلى مقابر وادي السير اليوم السبت.

ويشار إلى المرحوم على أنه من أعمدة المملكة الأردنية، وخدم المملكة منذ انضمامه كطيار حربي في سلاح الجو الأردني ومرافق طيار إلى الملك الراحل حسين في الستينات وكان أيضا طيارا خاصا للشيخ الراحل زايد آل نهيان وطيارا خاصا للملك الراحل حسين بن طلال.

وكان من مؤسسي “الملكية الأردنية” وعمل فيها لعقود وساهم في تطويرها حيث عمل فيها كمدير للعمليات الجوية وكما عمل مديرا لسلطة الطيران المدني وخبير تدريب دولي في العديد من الدول ومنظمة الطيران الدولي.