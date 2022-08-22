بالصور.. ولادة ناجحة على متن الخطوط الجوية الكويتية

تعرضت سيدة حامل على متن رحلة الخطوط الجوية الكويتية المتجهة من دولة الكويت إلى مدينة نيويورك، إلى أعراض الولادة، حتى فوجئ المتواجدون على متنها بولادة ناجحة للسيدة حيث تعامل معها الطاقم بكل احترافية ومهنية.

وقالت شركة الخطوط الجوية الكويتية، في بيان لها، إن أفراد طاقم الرحلة تميزوا بسرعة التعامل مع حالة ولادة حدثت أثناء الرحلة التي كانت بقيادة الكابتن عبدالوهاب الغانم والكابتن زهير بيضون، حيث أدى الطاقم واجبه بكل احترافية ومهنية.

ونشرت الخطوط الكويتية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “تويتر”، قائلة: “سرعة التعامل مع حالة الولادة جاءت نظراً للتدريب المتكامل الذي تقوم به الشركة بشكل دوري لمنتسبيها الأمر الذي يجعلهم على أهبة الاستعداد دائماً لمواجهة أي حالات طارئة ومفاجئة”.

يذكر أن هذه الحالة تعتبر الثانية، بعد ولادة ناجحة على متن رحلة سابقة على الخطوط الجوية الكويتية والتي كانت متجهة إلى الفلبين في الثاني من أغسطس الجاري، عانت خلال الرحلة امرأة حامل من مخاض ما استدعى تدخل طاقم الطائرة التي ساعدها لوضع مولودها بنجاح.