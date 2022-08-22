الأثنين 24 محرم 1444 ﻫ - 22 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصور.. ولادة ناجحة على متن الخطوط الجوية الكويتية

منذ 37 دقيقة
الخطوط الجوية الكويتية

الخطوط الجوية الكويتية

A A A
طباعة المقال

تعرضت سيدة حامل على متن رحلة الخطوط الجوية الكويتية المتجهة من دولة الكويت إلى مدينة نيويورك، إلى أعراض الولادة، حتى فوجئ المتواجدون على متنها بولادة ناجحة للسيدة حيث تعامل معها الطاقم بكل احترافية ومهنية.

وقالت شركة الخطوط الجوية الكويتية، في بيان لها، إن أفراد طاقم الرحلة تميزوا بسرعة التعامل مع حالة ولادة حدثت أثناء الرحلة التي كانت بقيادة الكابتن عبدالوهاب الغانم والكابتن زهير بيضون، حيث أدى الطاقم واجبه بكل احترافية ومهنية.

ونشرت الخطوط الكويتية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “تويتر”، قائلة: “سرعة التعامل مع حالة الولادة جاءت نظراً للتدريب المتكامل الذي تقوم به الشركة بشكل دوري لمنتسبيها الأمر الذي يجعلهم على أهبة الاستعداد دائماً لمواجهة أي حالات طارئة ومفاجئة”.

يذكر أن هذه الحالة تعتبر الثانية، بعد ولادة ناجحة على متن رحلة سابقة على الخطوط الجوية الكويتية والتي كانت متجهة إلى الفلبين في الثاني من أغسطس الجاري، عانت خلال الرحلة امرأة حامل من مخاض ما استدعى تدخل طاقم الطائرة التي ساعدها لوضع مولودها بنجاح.

    المزيد من منوعات

    كرة التنس
    زفيريف ينسحب من بطولة أمريكا المفتوحة لهذا السبب
    محمد عبدالرحمن
    بالفيديو.. محمد عبد الرحمن يكشف مستجدات حالته الصحية
    الأمير وليام
    أطفال الأمير وليام وكيت يلتحقون بمدرسة جديدة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مرفأ بيروت
    تحذير هام لجميع القاطنين في مدينة بيروت!
    اضراب
    اضراب تحذيري جديد يبدأ غدا.. اليكم تفاصيله
    عناصر من مليشيا حزب الله
    استنفار إسرائيلي.. هل يفعلها حزب الله قبيل التوقيع على اتفاقية الحدود البحرية؟