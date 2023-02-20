بالصور: وليام وكيت ميدلتون يخطفان الأنظار في بافتا 2023

عاد الزوجان الأشهر في بريطانيا الأمير وليام وكيت ميدلتون، بعد غياب عن الحدث البارز للسينما البريطانية لسنتين، بحضور لافت للأنظار على السجادة الحمراء لحفلة توزيع جوائز البافتا 2023 في دورتها الـ76.

واستحوذت كيت بإطلالتها الجذابة ليس فقط عدسات المصورين، بل أيضًا حاضري الحفلة من ألمع النجوم والضيوف والمشاهير.

وجاء اختيار كيت في إطلالتها مناسبًا للقبها الجديد كأميرة ويلز، حيث تألقت باللون الأبيض وهي تمشي على السجادة الحمراء جنبًا إلى جنب مع الأمير وليام. واختارت الأميرة فستانًا بكتف واحد، والذي اقترن بمجموعة من قفازات الأوبرا السوداء وزوجاً من أقراط ذهبية بقيمة 18 جنيهًا إسترلينيًا. هذا وظهر الزوجان في حالة معنوية عالية لدى وصولهما إلى حفلة توزيع الجوائز.

ويأتي حضور أميرة ويلز بعد آخر ظهور لها في عام 2020، حينها طلب من الضيوف ارتداء ملابس مستدامة من خلال الاستئجار أو اختيار الملابس القديمة أو اختيار شيء من علامة مستدامة مثل Stella McCartney أو Reformation أو إعادة ارتداء الملابس ببساطة نظرة يمتلكونها بالفعل.

ويُعد هذا الحدث بمثابة أول ظهور للزوجين في حفلة البافتا بصفتهما أمير وأميرة ويلز، الألقاب التي منحها الملك تشارلز الثالث لهما بعد توليه العرش بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.